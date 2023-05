Campionati regionali, il Gsh Sempione '82 conquista 15 titoli

È come sempre il Campo Scuola Comunale di Atletica di Asti ad ospitare il Campionato Regionale Piemonte Fispes e Fisdir.

La manifestazione che si è svolta sabato 29 aprile ha visto partecipare il GSH Sempione 82 con un totale di 14 atleti che con le loro prestazioni hanno saputo conquistare 15 titoli regionali, 3 secondi posti e 1 terzo posto, con l’aggiunta di due nuovi primati italiani.

Per il campionato FISDIR hanno partecipato in ordine alfabetico:

Mohamed Atarchi classe Open Maschile diventa campione regionale nella gara dei 100m con un tempo di 15”39, e conquista la medaglia d’argento nel lancio del giavellotto;

Matteo Beltrami porta a casa il titolo regionale della categoria Promozionale Maschile nel lancio del vortex con 18,50 m, arriva quarto nei 50m;

Sempre nella classe Promozionale Maschile ha partecipato anche Samuel Bionda che gareggia nei 50m e per la prima volta si cimenta nel salto in lungo da fermo con 1,16m;

Tra le donne ha partecipato come Promozionale Sabrina Colombani che ha svolto le gare dei 50m e del lancio del vortex;

Corsini Andrea, Promozionale maschile, corre i 50m in 10”19 e prende parte anche alla gara del lancio del vortex;

Micol Dughera, Promozionale Femminile, porta a casa una medaglia d’oro nel lancio del vortex con la misura di 11,80m laureandosi così Campionessa Regionale e quella di bronzo nei 50m;

Alla sua prima gara nella categoria Open Maschile Tommaso Forte diventa campione regionale sulla distanza dei 200m, e vince la medaglia d’argento nei 100m;

Claudio Gaspari promozionale maschile, ad Asti prende parte alle gare dei 50m e in quella dei 300m;

Campione Regionale della categoria Open Maschile, nel lancio del giavellotto e nel getto del peso è Stefano Morandi che convince con delle buone misure, rispettivamente 19,98m e 6,48m;

Andrea Pellanda è doppiamente Campione Regionale nella categoria Promozionale Maschile: chiude i 50m davanti a tutti con un tempo di 8”27, e salta più lontano di tutti nella disciplina del salto in lungo da fermo;

A chiudere il gruppo della disabilità intellettivo-relazionale c’è Doriano Preioni, Promozionale Maschile che conquista il bronzo nella gara dei 300m e per la prima volta svolge la gara del salto in lungo da fermo.

Hanno preso parte al campionato FISPES: Stefano Bertola della categoria F32 si cimenta in tutte e tre le sue specialità di lancio, disco, clava e peso, conquistando 3 titoli regionali. Da rimarcare sono soprattutto gli 11,43m del lancio della clava;

Doppio titolo per Andrea Terraneo T35 che gareggia sulle distanze dei 100m e dei 400m gara che lo convince maggiormente;

A chiudere la lista degli atleti in gara, c’è il solito Nicholas Zani T33 che non solo vince due titoli regionali nelle gare dei 100m e 200m, ma in entrambe le distanze realizza due nuovi record italiani con i tempi rispettivamente di 22”87 e 41”83.

È stata di sicuro una trasferta soddisfacente quella di Asti, resa possibile anche grazie all’aiuto dei volontari (Rosario Petrulli, Lorenzo Saccà, Donato Banchini, Giovanni Zaretti, Ezio Lucio, Barbara Saccà) e dei genitori presenti.

Il GSH Sempione 82 ora da a tutti l’appuntamento a Sabato 6 Maggio allo Stadio Boroli – Pista di Atletica Angelo Petrulli di Gravellona Toce alle ore 9:15 per il Memorial Angelo Petrulli, gara valida come prima prova di CDS Fispes e sanzionata WPA.