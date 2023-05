Ottimi risultati per i ragazzi de Il Ciclista in gara a Rivara

Ottimi risultati per l’ASD Il Ciclista nella gara svolta domenica a Rivara (TO) valevole come quarta prova della XC Piemonte CUP.

Su un percorso reso molto duro ed insidioso dalla pioggia battente caduta nella notte gli atleti Ossolani si comportano egregiamente:

-Esordienti primo Anno, quarto posto per Geo Bianchetti

-Allievi Primo Anno, 17° Posto per Diego Giacoletti e 30° posto per Carlo Alberto Romano

-Donne Allieve primo anno, 3° posto per Botta Vittoria



Ricordiamo inoltre un ottimo 2° Posto di Emanuele Parianotti, Allievo primo anno, ed il 3° posto di Angelica Milone, Donna Junior Secondo anno. Entrambi si allenano con la società Il Ciclista sebbene tesserati presso la società Ciclistica Rostese.