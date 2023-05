Nasce oggi in Piemonte la ''Casa dei giornalisti''

Nasce oggi a Torino la Casa dei Giornalisti. La ‘casa’ è in realtà un nuovo sito di notizie e dibattito sul mondo dell’informazione. A dirigerlo, il presidente dell’Ordine Piemonte, Stefano Tallia.

La presentazione si svolgerà a Palazzo Ceriana Mayneri, dal 1957 sede del Circolo della stampa torinese.

‘’Sono 30 anni, dal 1993, che ogni 3 maggio si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa – si legge sul sito dell’Ordine - . La celebrazione, istituita dall’Assemblea generale dell’Onu, con l’andare del tempo, dei conflitti e delle minacce in tante parti del mondo, riveste un ruolo sempre più significativo. Per questo, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l’Associazione Stampa Subalpina hanno scelto di inaugurare la Casa dei Giornalisti proprio il 3 maggio.

Servirà a rafforzare il confronto sui temi dell’informazione all’interno della società civile, perché è (anche) sulla libertà dell’informazione che si costruisce la democrazia del Paese’’.

Nella mattinata sarà anche conferita una tessera di iscrizione honoris causa a Sepideh Gholian, la 28enne giornalista ripetutamente arrestata in Iran nel 2019 dopo aver denunciato torture e abusi del regime, e diventata simbolo delle lotte per la democrazia e i diritti civili. A ritirare il riconoscimento sarà un attivista iraniano.