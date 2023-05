Piedimulera, l'asilo festeggia il traguardo dei 150 anni

Festeggia il traguardo dei 150 anni l'asilo infantile di Piedimulera, e lo fa con una serie di iniziative che si svolgeranno alla fine di maggio. La struttura, intitolata qualche anno fa al compianto cavalier Luigi Molteni, è attiva al servizio della comunità ossolana dal 1873.

I festeggiamenti iniziano il 26 maggio con lo spettacolo 'Le avventure di Pinocchio e la classe degli asinelli', in programma alle 20:30 al Salone don Musetta. Sabato 27 camminata non competitiva in memoria di Silvio Parlati. Domenica 28 premiazioni per il concorso Rodari e dei 18enni “Primavera”. Pranzo comunitario e messa del vescovo Franco Giulio Brambilla nel pomeriggio. Sabato e domenica sarà attivo un servizio bar e sarà possibile visitare una mostra fotografica nell'asilo.

E a proposito dell'esposizione, come segnalato dall'ex sindaco Gian Mauro Bertoia sul gruppo Fb 'Sei di Piedimulera se...', gli organizzatori cercano altre fotografie “che ricordano numerose annate e tanti piccoli bimbi e bimbe che durante il passato, lontano e recente hanno frequentato l'asilo. Nel nostro archivio ne disponiamo già in discreto numero ma vorremo ampliare la mostra con altre foto che non sono in nostra disponibilità. Pertanto gentilmente -l'appello degli organizzatori- chiediamo a tutti e tutte coloro che hanno una foto che riguarda una classe (magari dei genitori o dei figli e della famiglia) e che vogliono farcene fare una copia che verrà esposta nella mostra, di inviarla alla seguente mail asilopiedimulera@tiscali.in , oppure di portarla all'Asilo o a qualcuno dell'Amministrazione. La foto originale verrà scannerizzata e restituita subito. Siamo sicuri che tutti insieme riusciremo a fare una bella esposizione che ripercorrerà un secolo e mezzo di storia del nostro Asilo Infantile”.

(Foto social)