A Domo una baby gang picchia un 33enne per rapinarlo, denunciato un minore

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Domodossola hanno denunciato in stato di libertà un minorenne, già noto alle forze dell’ordine, per tentata rapina e lesioni personali ai danni di un giovane.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 23 aprile, quando la vittima, un 33 enne ossolano si era presentato in caserma dopo aver subito un tentativo di rapina in strada a Domodossola. Ai carabinieri che lo avevano accolto in caserma aveva raccontato di essere stato aggredito da quattro giovani. In particolare dopo averlo ingaggiato, con la scusa di chiedere una sigaretta, uno di loro lo aveva colpito al volto continuando a picchiarlo anche una volta rovinato in terra mentre tentavano di rubargli il portafogli. Subito dopo, non riuscendo nel loro intento, i quattro scappavano a piedi lasciandolo in terra.

Dopo aver ricevuto le prime informazioni e le descrizioni dei responsabili dell’aggressione una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile iniziava a perlustrare le zone limitrofe al punto dove era avvenuto il fatto, nonché nei pressi dei locali ancora aperti a quell’ora. Venivano identificati diversi giovani, tutti minorenni. In particolare uno di loro, già noto alle forze di polizia, aveva attirato l’attenzione dei militari per la somiglianza con la descrizione dell’individuo che aveva picchiato la vittima.

La ricostruzione dei movimenti del giovane anche tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza e la perfetta corrispondenza con quanto descritto dalla vittima in sede di denuncia hanno consentito nei giorni successivi ai carabinieri di formulare un quadro esaustivo e concordante per attribuire al minorenne, anch’egli ossolano, la tentata rapina nonché le lesioni patite dalla vittima, il quale recatosi successivamente in ospedale ha ottenuto 15 giorni di prognosi a causa dei traumi riportati nell’aggressione.