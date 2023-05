Amianto Montefibre, condannati tre ex manager

Tre condanne - con pene tra gli 11 e 12 mesi - per omicidio colposo e lesioni, più cospicui risarcimento danni ai famigliari di una decina di lavoratori morti per malattie amianto correlate contratte, spesso con esito letale, tutti dipendenti di Montefibre di Verbania. I tre condannati sono tutti ex manager del sito chimico ormai dismesso da anni.

La Corte di appello di Torino si è pronunciata ieri in quello che è definito il processo ‘Montefibre bis’, sul quale si era già pronunciato la Corte di Cassazione che aveva annullato le precedenti condanne e rinviato per una nuova sentenza sempre alla Corte di appello piemontese.

Una nuova pagina nella tormentata vicenda legata alla Montefibre di Verbania, con lunghi processi per omicidio colposo e lesioni personali colpose. Processo partito con undici soggetti che, tra gli anni ’70 ed ’80 del secolo scorso, avevano ricoperto posizioni rilevanti e direttive nello stabilimento chimico.

Una vicenda passata dalle assoluzioni in primo grado a Verbania nel 2011 alle condanne in appello a Torino nel 2015. Poi l’annullamento deciso dalla Cassazione e poi l’assoluzione in sede di rinvio. Infine, il ricorso della Procura della Repubblica e delle associazioni costituitesi parti civili avevano portato al rinvio del fascicolo ai giudici torinesi per una nuova – la terza – valutazione nel merito. Un iter processuale seguito passo per passo da Nicola Mezzina, magistrato che ha dedicato gran parte della sua vita professionale a questi processi e ad altri riguardanti gravi incidenti sul lavoro nel Verbano Cusio Ossola.

Ieri, la sentenza della prima sezione della Corte di Appello. Che per due imputati ha deciso l’estinzione dei reati per avvenuto decesso, mentre ha condannato gli altri tre che dovranno anche pagare le spese processuali e risarcire i diversi famigliari della persone decedute con provvisionali immediatamente esecutive tra i 100 e i 200 mila euro. Ha disposto anche la liquidazione, in sede separata, alle associazioni sull’amianto, ai movimenti di lotta alla salute e alle camere del lavoro che si erano costituite parte civile nel processo. Un totale di oltre 1 milione e mezzo di risarcimenti ai famigliari dei deceduti.