Truffa del finto Carabiniere, massima attenzione in bassa Ossola

Crescono i tentativi di truffe agli anziani in bassa Ossola. A segnalarlo il sindaco di Vogogna Marco Stefanetta che posta un avviso dei Carabinieri di Premosello. “Negli ultimi giorni nel territorio della compagnia si sono registrati diversi tentativi di truffa ad anziani ad opera di sedicenti Carabinieri. Il modus operandi è sempre lo stesso. La vittima viene contatta telefonicamente da una donna che spacciandosi per la nipote chiede del denaro 30-50 mila euro poiché rimasta coinvolta in un sinistro stradale mortale e trattenuta in caserma in attesa di versare la cauzione” spiegano dall'Arma.

“In caso positivo dopo pochi attimi si presenta un uomo all’esterno dell’abitazione decritto come alto 170-175 cm età apparente 50 anni con barba curata brizzolata e capelli mossi scuri che ritira il denaro” continua l'avviso.