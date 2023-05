''Villadossola resta il sito più importante per la nostra società''

‘’Nel 2023 attiveremo due nuovi impianti per poter crescere ancora. Villadossola resta il sito più importante che la nostra società ha’’. La certezza che Mapei continuerà ad investire in Ossola - dove è proprietaria dello stabilimento Vinavil - arriva da Marco Squinzi, figlio di Giorgio, il manager che ha fatta crescere Mapei.

Marco Squinzi lo dice nel corso della cerimonia per l’inaugurazione della piazzetta intitolata a suo padre, piazzetta antistante la chiesa del Piaggio.

Squinzi, ripercorrendo la storia della sua famiglia e di Mapei, ricorda come venne assunta, a inizio Anni Novantra, la decisione di acquisire lo stabilimento chimico di Villadossola, allora di Enichem, ‘'un sito che era abbastanza in difficoltà e che Mapei ha recuperato, reinvestendo. Abbiamo in questi anni cambiato tutti gli impianti ed oggi lo stabilimento è tutto nuovo’’.