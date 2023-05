Musica, festa e colori con il Csi a Coloriamo lo sport VIDEO

Il Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano., Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, organizza venerdì 5 maggio a Crevoladossola e venerdì 19 maggio a Verbania Coloriamo lo sport.

Una manifestazione che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria per promuovere il benessere la felicita e l'armonia. I partecipanti non devono raggiungere la miglior prestazione sportiva, ma percorrere nel miglior modo possibile i 5 km, della marcia ludico-motoria durante la quale, od ogni kilometro verranno cosparsi di colori, per giungere all'arrivo dove avrà poi inizia un'indimenticabile Disco Dance Party Multicolor.

La partecipazione è consentita in maniera autonoma per i ragazzi ed adulti ( a partire dagli 11 anni) mentre i bambini dovranno essere accompagnati. Per le caratteristiche dei percorso tutti i ragazzi diversamente abili potranno partecipare alla manifestazione e saranno esonerati dal pagamento della quota di iscrizione,





PROGRAPIAMA

Ore 15.00 Ritrovo

Ore 15.10 Riscaldamento muscolare animato

Ore 15.30 Partenza marcia, ludico motoria immersa nella rnusica, e nei colori.

Ore 16.30 Festa, musica e colori





ISCRIZIONI





CREVOLADOSSOLA presso le Piscine comunali di Domodossola - Piazzale dello sport 3 FINO al 4 maggio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

VERBANIA presso il Centro Sportivo Italiano C.so Vittorio Veneto 139, Al Centro San Francesco tutti i martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,30.