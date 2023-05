TT Ossola 2000: playoff di C2 da incorniciare

Grande soddisfazione per il team domese che ha partecipato nell'ultimo weekend ai playoff della massima serie a squadre regionale, dove le migliori 8 squadre piemontesi si sfidavano per i soli due posti alla promozione in serie C1 nazionale.

Il team, composto dal giocatore-allenatore Marco Calella, dal veterano Elio Ceciliato, dal giovane sempre più in crescita Mattia Delai e dal solido Emmanuele Visconti era inserito nel girone B con il favorito TT.Mondovì (che schiera il fortissimo straniero Negrila Catalin n.53 d'Italia) e l'ostica formazione torinese del CRDC, composta da giocatori d'esperienza.



Il primo incontro del sabato è con Mondovì e come da previsione il TT Ossola 2000 viene sconfitto per 5-3; difficile ottenere di più visti i valori in campo ma grazie ai due punti di Visconti e uno di Delai la squadra ossolana tiene testa fino alla fine agli avversari.

Il secondo incontro vede il Mondovì battere il CRDC per 5-1: quindi sarà contro i torinesi che gli ossolani si giocano il passaggio del turno per andare in semifinale.

L'incontro è difficile, si avanza punto a punto, con Delai che batte Cannizzaro e porta in vantaggio gli ossolani, ma Ceciliato perde con il loro forte Corrente, poi è di nuovo Visconti a riportare in vantaggio il TT Ossola contro Gecchele, ma Delai soccombe subito dopo con Corrente.



A questo punto la formazione ossolana passa in svantaggio con la sconfitta di Ceciliato ad opera di Gecchele ma è di nuovo Visconti a riportarla in pari battendo Cannizzaro.

Sul 3-3 Visconti riconquista il vantaggio battendo agevolmente Corrente e a questo punto ecco due match point a disposizione: è Delai, con una prova perfetta, a segnare il punto decisivo battendo Gecchele. Tt Ossola 2000 è in semifinale contro la sorpresa Carmagnola, che vince il girone A battendo sia il favorito Sisport che il Biella.

Semifinale domenica mattina, partita che si prospetta molto difficile. Gli ossolani non conosciono gli avversari ma dai risultati sanno che non sarà una passeggiata; sono tre ragazzi giovani e cresciuti molto negli ultimi due anni, come dimostra la loro seconda presenza consecutiva ai playoff di C2.



Il coach Calella schiera la stessa formazione del giorno prima, restando in panchina a gestire gli incontri e dare i giusti consigli. La partita non parte bene, con Delai sconfitto dal bravo Ferrato nel primo incontro e subito dopo anche Ceciliato perde la sua prima partita con Fissore Luca. Ma il TT Ossola 2000 ha un giocatore solidissimo e di alto livello come Visconti su cui possiamo contare e che non tradisce: infatti batte Lorenzo Fissore e da la carica giusta; Delai batte Luca Fissore in una partita tiratissima e poi di nuovo Visconti batte Ferrato portando la squadra di casa nostra in vantaggio 3-2.

A questo punto è il turno di Ceciliato contro Luca Fissore; un match quasi decisivo... e il "professore" non tradisce: con una partita perfetta tatticamente supera il giovane che patisce il suo gioco e consegna la possibilità di chiudere il match, visto che sul 4-2 tocca a Visconti.

E con una partita perfetta la sfida è chiusa per 5-2, consegnando la seconda serie nazionale tra gli applausi anche delle altre due formazioni presenti: Biella e Mondovi, che intanto avevano già terminato il loro incontro e seguivano il nostro, oltre che del Sisport padrone di casa.



Nella finale per il primo posto Ossola 2000 è opposta al Mondovì per il titolo di campione regionale, ma ormai appagata dal nostro risultato viene sconfitta 5-1; scende in campo anche Marco Calella a coronare una grande stagione per tutti, visto che inizialmente la formazione era stata iscritta alla C2 con l'obbiettivo della salvezza e della crescita del giovane Delai.

Alla fine la festa è per entrambe le formazioni amiche che festeggiano un importante traguardo.