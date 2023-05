I ponti della Ferrovia Vigezzina-Centovalli al centro di un dibattito

Il 5 maggio dalle ore 10, a Santa Maria Maggiore, si terrà il convegno IABMAS, l'International Association for Bridge Maintenance and Safety, dedicato ai ponti della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. Si tratta di un'iniziativa internazionale che coinvolge 83 ponti presenti lungo la linea ferroviaria. L'IABMAS è una prestigiosa associazione che ha sedi in Italia, Portogallo, Giappone, Cina e Brasile, ed è considerata un punto di riferimento per studiosi, ricercatori e progettisti nel settore dei ponti e dei viadotti. La sua missione è quella di favorire una sinergia tra teoria e pratica, promuovendo il dialogo tra la comunità accademica e professionale, gli operatori del mondo delle costruzioni, i produttori di materiali avanzati, gli enti di gestione e le amministrazioni di reti infrastrutturali pubbliche e private.

I ponti della Ferrovia Vigezzina-Centovalli rappresentano esempi di grande ingegneria realizzati quasi cento anni fa. In occasione del loro centenario, la Società che gestisce la tratta italiana della linea ferroviaria, la SSIF, in collaborazione con il Gruppo Italiano di IABMAS e l'Associazione IN.BE.CO. (INgegneria BEne COmune), ha organizzato una giornata di approfondimento e di formazione. L'evento è rivolto ai tecnici addetti al progetto, alla riabilitazione, alla manutenzione e alla gestione di opere strutturali appartenenti alle opere viabilistiche e ferroviarie. L'obiettivo è quello di promuovere la conoscenza e la diffusione delle buone pratiche, favorendo il confronto tra i professionisti del settore e valorizzando il patrimonio storico-architettonico dei ponti della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.