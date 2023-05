“Cooperazione Svizzera e Nato? Senatore Borghi, lo ripetiamo: non in nostro nome”

Dopo l'annuncio dell'intensificarsi delle attività di cooperazione della Svizzera con la Nato un gruppo di ossolani, tra cui anche il parroco di Villadossola don Massimo Bottarel, aveva raccolto delle firme per contestare la posizione di Enrico Borghi.

Per il senatore ossolano il “rafforzamento della cooperazione militare tra Italia e Svizzera apre a una serie di opportunità per i territori di confine”. Borghi aveva poi replicato al gruppo spiegando come sia “essenziale la difesa delle istituzioni democratiche e del loro ordinamento, ma ancor di più dei valori e principi costituzionali di solidarietà sociale”.

I promotori della raccolta firme ribadiscono, con una lettera aperta, la propria contrarietà e invitano il senatore ad un dibattito pubblico che si svolgerà sabato 27 maggio alle ore 18 a Domodossola a Casa Don Gianni.

Onorevole Senatore Borghi, con cortesia, lo ripetiamo: non in nostro nome!

Leggiamo su alcuni organi di stampa la sua replica alla nostra lettera, nella quale dissentivamo dalla sua visione politica favorevole all’uso delle armi come strumento di difesa della pace ed alla funzione della NATO quale garante delle libertà.

Lei argomenta spesso di sentire il concreto dovere di tutelare le nostre libertà di espressione e di pensiero, garantendole anche attraverso le forze armate e l’appartenenza al blocco NATO.

La ringraziamo, ma noi pensiamo che le nostre libertà, affermate dalla Costituzione, scritta in tempo di pace dopo gli orrori della guerra, siano difese dall’impegno civico e quotidiano di tanti cittadini che, pur manifestando la loro ostilità alle armi e alle guerre, non si sentono affatto “ignavi”.

L’art. 11 della Costituzione è oggetto di grande dibattito e non tutti concordano con l’interpretazione che lei ne dà: per quanto ci riguarda, il termine “ripudia”, scelto sicuramente con molta accuratezza dai padri costituenti, ha un significato perentorio e del resto, volendo seguirla nei suoi ragionamenti, cosa c’entra la difesa delle nostre libertà con la vendita delle armi a regimi quali l’Egitto, la Turchia o i vari Emirati Arabi? Constatiamo invece che le guerre, anche quelle presunte “umanitarie” promosse dal blocco NATO, spesso senza alcun mandato dell’ONU ma sull’onda di tante bugie, non hanno mai risolto alcunché, lasciando “buchi neri” di disordine istituzionale e sociale, oltre che di violenza.

Noi vogliamo sostenere, con pervicacia, l’idea che la produzione delle armi sia la prima fonte delle guerre, utilizzate per promuovere gli interessi delle varie oligarchie economico/finanziarie, ed è precisamente questa logica che vogliamo denunciare, in qualunque parte del globo essa si esprima.

Noi vogliamo sostenere che preparandosi alla guerra non si difende la pace e la libertà, ma si avvicinano le guerre e si imbavagliano le libertà, e che la neutralità è un valore da considerare seriamente in tempi come questi.

Quindi, Onorevole Senatore Borghi, per quanto riguarda questo argomento non ci sentiamo assolutamente tutelati dal suo agire politico e, purtroppo, da nessuna forza politica attuale. Sabato 27 maggio alle 18 ci troveremo a Casa don Gianni a Domodossola per discutere pubblicamente su questi temi. Se lei fosse presente, sarebbe l’occasione per confrontarci anche con lei.

La salutiamo distintamente. Villadossola, 23 aprile 2023

A nome di tutti i firmatari, il gruppo promotore:

Adriano Tori - Montescheno

Barbara Ricchi – Montescheno

Dario Turco – Montescheno

Don Massimo Bottarel – Parroco di Villadossola e della Valle Antrona

Gabriella Tonelli – Villadossola

Gianni Lavatelli – Montescheno

Henriette Stodieck - Borgomezzavalle

Marika Di Lorenzo - Montescheno

Marisa Ottoni – Montescheno

Paola Maestrini - Verbania

Renata Ferraris – Casale Corte Cerro

Roberto Bianchetti – Montescheno

Susanne Mayer - Villadossola