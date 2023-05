Crevoladossola, investimento da 125mila euro per i sentieri comunali

Con la vittoria del bando Gal Laghi e Monti Vco ammontano a circa 125mila euro i fondi recuperati ed investiti dall'amministrazione Ferroni, nel biennio 2022-2024, per valorizzare e conservare i sentieri comunali.

“Con un finanziamento di circa 62mila euro -annuncia via social la lista civica di maggioranza Per Crevoladossola- verrà sistemata l'altra parte di sentiero tra Crevoladossola dall'area camper Portaluppi e Oira al fine di migliorare la percorribilità in bicicletta ed a piedi”. L'intervento farà seguito ai lavori dello scorso anno che hanno interessato il tratto di sentiero tra Oira e Pontemaglio, finanziato con fondi europei Interreg per 35mila euro. “A questi -sottolinea la maggioranza- si aggiungono 28mila euro di fondi della montagna per interventi di manutenzione sui sentieri delle frazioni del Comune”.