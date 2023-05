Lipari: ''Obiettivo raggiunto dopo un'annata non facile''

‘’Obiettivo raggiunto. Era la salvezza il nostro obiettivo. Certo con meno assenti in determinate fasi del campionato avremmo potuto fare di più, ma l’importante è la permanenza in Prima Categoria’’. Gianni Lipari, allenatore della Varzese, è più che soddisfatto. Perché la salvezza è arrivata con un risultato da 10 e lode: la vittoria in casa del Cameri, terzo della classe e squadra tosta da affrontare.

Il 2 a 0 finale in terra novarese dice come la Varzese abbia saputo giocare quei 90 minuti decisivi. ‘‘Loro erano tesi – spiega Lipari – e nona caso hanno subito 7 ammonizioni e l’espulsione di Negrello dopo 10 minuti. Segno che per loro era una partita molto importante. Come lo era per noi che siamo riusciti a giocarla bene anche grazie a un buon arbitro che ha saputo tenere in mano la gara’’.

Così la Varzese ha colto una salvezza meritata con 90 minuti di anticipo e domenica affronterà in casa la Cannobiese.

‘’Siamo partiti bene e dopo la sconfitta all’esordio abbiamo infilato un buon filotto di risultati – dice Lipari - . Poi in una fase del campionato abbiamo perso diversi giocatori e le cose si sono complicate: a Vogogna abbiamo giocato con 10 assenti, a Pernate con 8. A Momo sul 3 a 2 per loro, a fine gara abbiano sbagliato il rigore del pari e ad Ornavasso, dopo essere stati in vantaggio, abbiamo subito il pari al 96’. Importanti i 9 punti colti vincendo con Trecate, Pernatese e Cameri’’.

Gianni Lipari, ormai da 26 anni sulle panchine della nostra provincia, guarda avanti. La Varzese vorrebbe riconfermalo, potenziando la squadra, ma alcune richieste gli sono già arrivate. La decisione maturerà nelle prossime settimane….