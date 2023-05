Asl, nuovo ambulatorio di vulnologia a Domodossola e Verbania

L’Azienda Sanitaria ha aperto all’Ospedale di Domodossola e all’Ospedale di Verbania l’Ambulatorio di Vulnologia, che prenderà in carico pazienti con ferite che tendono a non guarire che possono essere dovute a diverse cause (lesioni da pressione, complicanze da diabete, di origine vascolare, post-traumatica ecc.)

L’accesso all’Ambulatorio avverrà tramite richiesta di consulenza per pazienti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri o tramite richiesta di visita specialistica da parte dei Medici di Famiglia.

I successivi accessi saranno prenotati solo su indicazione specialistica tramite sportello CUP VERDE, in agende esclusive e riservate.

Grazie agli accordi con la SOC Farmacia subito dopo la visita saranno forniti direttamente i dispositivi medici per le medicazioni avanzate che verranno prescritti, unitamente al materiale necessario per la medicazione (garze, bende ecc) garantendo al paziente l’immediata disponibilità del materiale necessario, sollevando i pazienti dalle procedure fino ad oggi in essere per suo ritiro.

La Direzione Generale ringrazia tutti gli operatori che si sono adoperati affinchè questo nuovo servizio potesse essere attivato, pur in un momento di grave difficoltà e carenza di personale sanitario.