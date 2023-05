“Dimissioni Romina Bravi? Presa di coscienza del fallimento della proposta amministrativa della minoranza”

“Per quanto riguarda le dimissioni del consigliere e capogruppo di minoranza Bravi, non credo occorra commentare un atto personale. Se invece mi si chiede un'opinione rispetto alle motivazioni esplicitate e divulgate alla stampa posso affermare con serenità che le ritengo non condivisibili nella forma e ancor meno nei contenuti.

Tralasciando l'aspetto formale, cercare ancora una volta di raccontare una presunta vessazione nei confronti dei consiglieri di minoranza è semplicemente risibile per chiunque abbia una conoscenza delle vicende amministrative di questi ultimi anni.

Dando un giudizio basato sui fatti posso affermare con forza che la minoranza non ha avuto la capacità di esprimere nessun punto di vista sulle questioni significative della nostra comunità.

A tale riguardo citiamo i (ben) tre consigli comunali in cui si è discusso del tema della cava di marmo. Nella prima seduta la minoranza con una palese scusa non ha partecipato al voto. Nella seconda non si è nemmeno presentata, raccontando di avere letto male la data della convocazione. Nella terza seduta hanno posto un voto di astensione senza giustificazioni. Tutto questo per non prendere una posizione chiara su un tema delicato, rinunciando peraltro a rappresentare i cittadini che li avevano votati.

Se aggiungiamo che in questi anni di consiglio comunale nessuno ricorda di aver ascoltato un intervento dell'ex capogruppo Bravi, che non sono state presentate a suo nome mozioni, interrogazioni o altro, abbiamo la cifra del ruolo della minoranza nel comune di Crevoladossola.

Il mio giudizio è che siamo di fronte alla tardiva presa di coscienza del fallimento della proposta amministrativa del gruppo di minoranza. Quando non si presentò in consiglio (lo scorso ottobre) sul tema cava, ho affermato pubblicamente che avrebbero dovuto trarre le conseguenze della loro incapacità di rappresentare i propri elettori con le dimissioni, direi che anche loro stanno sostanzialmente arrivando (con un pochino di ritardo) alle mie stesse conclusioni”.

Così il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni in una nota inviata agli organi d'informazione, in merito alle dimissioni del consigliere e capogruppo di minoranza Romina Bravi.