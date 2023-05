Premosello, la minoranza si schiera contro l'impianto a biogas

Un esposto al prefetto Michele Formiglio e al sindaco Elio Fovanna per esprimere dubbi e contrarietà alla realizzazione del nuovo impianto a biogas di Cuzzago. Lo ha inviato la minoranza consiliare il 5 maggio.“Abbiamo ritenuto opportuno intraprendere questa iniziativa alla luce degli sviluppi che ci sono stati dal Consiglio comunale del 29 dicembre 2022. Ci poniamo al fianco della comunità cuzzaghese manifestando tutte le nostre preoccupazioni per come l'amministrazione comunale locale sta affrontando questo delicato tema” spiega il capogruppo di minoranza Andrea Monti.

L'esposto nasce in quanto la minoranza teme possibili violazioni di norme ambientali da parte dell'amministrazione. La minoranza reputa poi svantaggioso per Premosello il protocollo siglato con il Consorzio rifiuti dal Comune, che avrebbe anche fornito poche informazioni tecniche ai cittadini. Scarsa inoltre, per l'opposizione, la volontà di coinvolgere pubblicamente i premosellesi.

“Il sindaco con i suoi assessori cuzzaghesi Salvatore Addamo e Massimo Macchi, unitamente all’intera maggioranza hanno, parrebbe quantomeno a livello politico, avvallato la costruzione del nuovo impianto motivando le proprie posizioni con l’impossibilità di modificare scelte prese dalle precedenti amministrazioni” sottolinea l'opposizione nel documento inviato in prefettura, che riportiamo integralmente.

Ill.mo Prefetto del Verbano Cusio Ossola Dott. Michele Formiglio

Ill.mo Sindaco del Comune di Premosello-Chiovenda Dott. Elio Fovanna

Oggetto : Progetto impianto di recupero frazioni di rifiuto organico e vegetale tramite biodigestione anaerobica finanziato con i fondi del PNRR da realizzarsi in Comune di Premosello-Chiovenda - Frazione Cuzzago - esposto

Il sottoscritto consigliere Monti Andrea in qualità di capogruppo di minoranza a nome personale e dei consiglieri Nolli Corinna e Bionda Maurizio, con la presente,

Espone quanto segue

La minoranza, attraverso il proprio capogruppo, chiese all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Elio Fovanna la nomina di un tecnico esperto , quale Consulente di parte del Comune che affiancasse l’Assessore Addamo ed il Sindaco alle Conferenze dei Servizi che si terranno prossimamente presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, per l’avvio dell’iter procedurale.

Siamo consapevoli che nessuna figura, all’interno dell’Amministrazione Comunale, ha le competenze tecniche necessarie per valutare le proposte progettuali dell’impianto che verranno trattate durante i vari incontri nelle Conferenze di Servizi.

Il Sindaco, oltre a non aver nominato a tutt’oggi un Consulente Tecnico di parte , ha approvato un protocollo di intesa con Consorzio Rifiuti del VCO assolutamente NON vantaggioso per il Comune di Premosello-Chiovenda, disattendendo le iniziali trattative partite nel lontano 2020 ma perfezionate solo ed esclusivamente con l’amministrazione del Sindaco Elio Fovanna .

L’amministrazione Comunale ha deliberato di vendere l’area su cui sorgerà il nuovo impianto senza aver preventivamente sottoscritto un accordo tecnico ed economico con il Consorzio Rifiuti VCO e/o con CON.SER.VCO e ,soprattutto, senza aver adeguatamente informato la cittadinanza ed in modo particolare quella della frazione, pur avendone l’opportunità. Segnaliamo che , nella seduta del Consiglio Comunale in cui la maggioranza ha deliberato la vendita dell’area per la costruzione del nuovo impianto, NOI abbiamo richiesto il rinvio del punto all’ordine del giorno affinché si delineasse un accordo preciso con Con.Ser.VCO e/ o con Consorzio Rifiuti VCO e, soprattutto, si facesse preventivamente una assemblea pubblica con i cittadini della frazione.

Da qui nasce l’esposto della minoranza a Sua Eccellenza il Prefetto del Verbano Cusio Ossola, in quanto paventiamo delle possibili violazioni da parte del Sindaco di Premosello-Chiovenda, di norme eurounitarie e nazionali in materia ambientali.

Si ritiene che sia i Consiglieri di Minoranza sia i cittadini Cuzzaghesi e dell’intero Comune avevano il diritto di conoscere ,in maniera dettagliata, i dati tecnici dell’impianto e la fattibilità dell’opera nel contesto ambientale in cui è previsto l’insediamento: il tutto prima che la maggioranza del Sindaco Fovanna Elio decidesse di deliberare la vendita dei terreni per la costruzione del nuovo impianto.

La maggioranza ha pertanto compiuto atti formali (vedasi delibera di consiglio) propedeutici alla costruzione dell’impianto (vedasi mandato al Sindaco per vendita dei terreni) senza aver preventivamente definito quanto segue :

NON hanno effettuato una riunione pubblica per informare i cittadini sulla tipologia del nuovo impianto e sulla relativa ubicazione al fine di raccogliere eventuali osservazioni o contrarietà da parte dei medesimi. NON hanno stipulato una convenzione con CON.SER.VCO e/o Consorzio Rifiuti VCO per eventuali ritorni economici a favore del Comune e in modo particolare della frazione di Cuzzago.

NON hanno nominato, ad oggi, un consulente di parte di fiducia per esaminare preventivamente le ipotesi progettuali previste . Il tecnico nominato che avrebbe dovuto valutare la fattibilità dell’opera e le ricadute ambientali sulla popolazione locale tenendo conto dell’ubicazione e seguire tutto l’iter procedurale in Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il Sindaco Fovanna Elio, con i suoi assessori cuzzaghesi Addamo Salvatore e Macchi Massimo unitamente all’intera maggioranza hanno, parrebbe quantomeno a livello politico, avvallato la costruzione del nuovo impianto motivando le proprie posizioni con l’impossibilità di modificare scelte prese dalle precedenti amministrazioni le quali, peraltro, non ci risulta abbiamo assunto atti formali quali delibere di giunta e/o di consiglio comunale.

Per tutto quanto sopra , la minoranza di Premosello-Chiovenda, ritiene di richiedere all’Ill.mo signor Prefetto del VCO di verificare il comportamento tenuto dal Sindaco di Premosello-

Chiovenda in merito alla questione e si dichiara contraria alla costruzione del nuovo impianto presso l’Area dell’ex Poligono Militare di Cuzzago, in quanto non vi sono elementi tali per consentire al Comune di Premosello-Chiovenda di avvallare tale insediamento su un’area Comunale, per carenza di informazioni tecniche di parte e per carenza di informazioni ai cittadini.

Chiediamo, pertanto, che in autotutela il Comune di Premosello-Chiovenda, revochi la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato dato mandato al Sindaco di procedere con la vendita dei terreni.

Chiediamo ,inoltre ed alla luce di quanto esposto, al Sindaco Comune di Premosello-Chiovenda , in occasione della prima conferenza dei servizi che si terra’ in provincia del Verbano Cusio Ossola, di esprimere una netta contrarietà alla costruzione del nuovo impianto presso l’ex area del Poligono Militare di Cuzzago.

Questa nostra posizione è determinata dalla crescente preoccupazione e dalla significativa contrarietà riscontrata tra la popolazione della Frazione di Cuzzago, CHE NON PUO’ E NON DEVE ESSERE IGNORATA, popolazione che non è stata coinvolta e informata, prima dell’assunzione della delibera con cui la maggioranza ha deciso la vendita dell’area su cui sorgerà il nuovo impianto e per la non accettazione delle nostre richieste finalizzate alla tutela degli interessi collettivi.

Premosello-Chiovenda li, 05 maggio 2023

Il consigliere capogruppo Monti Andrea

la consigliera Nolli Corinna

il consigliere di minoranza Bionda Maurizio