Incidente nel tunnel Montecrevola, traffico riaperto alla 1 di notte

E' stata riaperta alla 1 della scorsa notte la galleria Montecrevola. La chiusura intorno alle 21 quando un automobilista 49enne svizzero, si ipotizza a causa di un malore, è andato a sbattere autonomamente contro la parete della galleria e la sua auto ha preso fuoco.

Difficili le operazioni di soccorso a causa del denso fumo che aveva invaso il tunnel. La situazione è tonata alla normalità intorno alla 1.

Da Anas fanno sapere che la galleria e i suoi impianti, oggetto di sistemazione nelle scorse settimane, non hanno subito danni.



L'intera valle Divedro è rimasta isolata via strada per 4 ore, causando non pochi disagi alle persone che dovevano raggiungere Varzo, Trasquera o il confine e viceversa.

La tragedia di giovedì riporta all'attenzione la situazione della provinciale, chiusa da oltre tre mesi dopo la frana che ha interessato la cava sopra Crevoladossola.