Centovallina, il deposito treni di Camedo nominato per lo Swiss Location Award

Il grande successo del treno storico della Ferrovia delle Centovalli è garantito anche dalla pittoresca e suggestiva cornice che accoglie i passeggeri una volta giunti a Camedo. Nella natura rigogliosa delle Centovalli, il deposito dei treni apre le sue porte affascinando i molti visitatori. Un fascino che è valso la nomina per lo Swiss Location Award 2023.

Il deposito, inaugurato nel luglio 2022, è stato concepito per offrire al pubblico un’atmosfera unica da vivere a Camedo, in occasione delle uscite del treno storico. Il progetto è stato sviluppato prestando grande attenzione anche al tema della sostenibilità. Tutto l’arredo è infatti costituito da oggetti di seconda mano che rendono l’ambiente ancor più originale abbinando oggetti di epoche, fatture e materiali diversi. Il deposito è stato inoltre ulteriormente impreziosito da Tamara Giovannacci, artista originaria delle Centovalli, che ha realizzato dei murales che raccontano in immagini il percorso della ferrovia tra Locarno e Camedo.

“Abbiamo lavorato con grande impegno per portare a termine questo progetto e siamo quindi particolarmente entusiasti che il deposito treni di Camedo sia stato nominato per lo Swiss Location Award 2023 -commenta Monica Brancato Gliozzi, capo servizio marketing delle FART- ora ci affidiamo al voto di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di visitare il deposito e alla comunità locale che partecipa attivamente alle uscite del treno storico”.

Fino al 31 maggio 2023, su eventlokale.ch, sarà possibile esprimere la propria valutazione e votare il “Deposito Treni Camedo” permettendogli di aggiudicarsi uno degli Award tanto ambiti. La premiazione avrà luogo martedì 13 giugno 2023.

A proposito dello Swiss Location Award®

Lo Swiss Location Award® è organizzato da eventlokale.ch ed è il più importante sigillo di qualità nel settore degli eventi in Svizzera. Dal 2016, l’Award premia le location migliori e più belle in dieci categorie diverse. Il numero di punti ottenuto decide l’assegnazione del sigillo «Raccomandato», «Eccellente» o «Eccezionale». Dal 2016, 1'948 locations in tutta la Svizzera sono state insignite del sigillo di qualità.

Chi non avesse ancora avuto l’occasione di visitare il deposito treni di Camedo potrà farlo in occasione della prossima edizione del treno storico, prevista per domenica 14 maggio in occasione della festa della mamma. L’antico deposito treni di Camedo ospiterà, come da tradizione, artigiani e produttori locali: i deliziosi prodotti della Panetteria Pellanda, liquori e marmellate di Elio’s, le prelibatezze dell’angolo bar gestito dall’Osteria Grütli e i gioielli creati da Giselle Creazioni.

I biglietti possono essere acquistati su biglietteria.ch o presso La Biglietteria FART (T. 091 751 87 31 - labiglietteria@centovalli.ch).

(Foto sito Ferrovia Centovallina)