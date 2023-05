Ancora chiusa la strada a Crevola: il Giro d'Italia cambia percorso, passerà nella galleria Montecrevola

"Hanno iniziato a lavorare per staccare parte del ‘panettone’ di roccia che gravita sulla strada provinciale, ma ci vorranno dalla 3 alle 4 settimane per mettere in sicurezza la strada". Così parla Giorgio Ferroni, sindaco di Crevoladossola, in merito alla frana avvenuta all’interno della cava di marmo, frana che ha interessato anche un tratto della strada provinciale tra Crevoladossola e Varzo, che chiusa ormai da fine gennaio.

"E’ chiaro che sino a che quel ‘panettone’ pericolante non viene tolto, la strada resta chiusa"afferma.

La chiusura, dopo aver creato disagi in concomitanza della chiusura del tunnel Montecrevola, giovedì sera per un incidente mortale, creerà problemi anche alla tappa del Giro d’Italia che parte sabato 6 maggio, Giro che transiterà il 20 maggio in Ossola. La tappa parte da Sierre, in Svizzera, ed arriva a Cassano Magnago e vedrà i ciclisti transitare in Ossola lungo la strade provinciali che in questi giorni sono interessate da interventi di asfaltatura.

Il problema causato dalla frana alla cava dunque imporrà un cambiamento di tracciato per il Giro, poiché la carovana doveva scendere dal Sempione verso Varzo e arrivare a Crevoladossola. Ma essendo chiusa la provinciale ciclisti e auto al seguito dovranno necessariamente passare nella galleria di Montecrevola.

Il passaggio nel tunnel è stato confermato dall'Ufficio Stampa di Anas: "Rcs, società che organizza il Giro di Italia, ha fatto richiesta per il passaggio su quel tratto".