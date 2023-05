Da lunedì al via i lavori sui ponti 'Masera' e 'Casermetta' sulla 337 della Valle Vigezzo

Anas ha programmato la manutenzione dei ponti Masera e Casermetta, all’altezza del km 4,300 e 6,100 della statale 337 della Val Vigezzo. Il progetto di intervento prevede l’impermeabilizzazione dell’impalcato con rifacimento ex novo della pavimentazione e la sostituzione dei giunti di dilatazione.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire da lunedì 8 maggio il ponte Masera, tra il km 4,200 e il km 4,500 della statale, sarà percorribile a senso unico in direzione Svizzera. Il traffico in direzione Domodossola sarà indirizzato sulla vicina Via Provinciale con rientro sulla SS337 dal ponte sul Torrente Melezzo.

Durante i lavori sul ponte Casermetta la circolazione sarà invece gestita con il senso unico alternato. Il completamento degli interventi è previsto entro metà giugno.