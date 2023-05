Oggi, venerdì 5 maggio, presso il municipio di Villette, si terrà un incontro con i cittadini dal nome “Raccontiamo Villette”.

L’invito alla popolazione è di recarsi in Come o dalle 9 alle 12 o dalle 13.30 alle 17 portando con sé fotografie, documenti del passato, oggetti antichi oppure storie e curiosità per poter raccontare il passato di Villette.