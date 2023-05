Salvezza, 90 minuti decisivi per Fomarco e Crevolese

Sancito il secondo posto per la Virtus Villa, gli occhi degli sportivi ossolani sono puntati sul fondo della classifica. L’ultima di campionato di Prima Categoria deve ancora dare due verdetti che riguardano Crevolese e Fomarco.

La Crevolese ospita il Vogogna e non ha scelte: deve vincere e sperare che il Borgolavezzaro non vinca a Comignago. Solo così eviterebbe gli spareggi salvezza. Un campionato tribolato per i gialloblu che affrontano un Vogogna che non ha più obiettivi. I biancoverdi hanno vestito i panni del dottor Jekill e poi quelli di mister Hyde. Spietato e caterpillar all’andata, chiusa in testa alla classifica, e poi incerti e zoppicanti nel ritorno.

Il Fomarco riceve il Cameri. I biancoverdi sono ultimi in classifica ma hanno ancora una possibilità. Devono battere il Cameri e sperare che il Borgolavezzaro perda a Comignago (come si vede una speranza condivisa con la Crevolese). Se avvenisse il Fomarco non sarebbe più ultimo e potrebbe sperare di aggiudicarsi gli spareggi.

Per le altre ossolane sarà un tranquillo fine settimana. La Virtus è salda al secondo posto; va a Trecate contro una formazione che pure non ha più nulla da chiedere al campionato.

L’Ornavassese già salva ospita un Momo ormai sazio, avendo vinto il campionato con la vittoria di domenica scorsa. Sarà una passerella per entrambe.

Stessa cosa per la Varzese che riceve la Cannobiese di Marco Livorno. I granata di Lipari hanno colto domenica la vittoria salvezza e quindi la partita è importante solo per i lacuali che sono in zona play off.

La classifica: Momo 65, Virtus Villa 61, Cameri 51, Cannobiese 48; Vogogna 45; Pernatese, Gravellona 44; Trecate, Union Novara 41; Ornavassese 35; Varzese 34; Crevolese 30; Agrano 29; Comignago 28; Borgolavezzaro 24; Fomarco 23.