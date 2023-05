Ossola Cycling Team, si corre il VI Trofeo Città di Domodossola

Si corre il prossimo 21 maggio il primo Memorial Azzurra Pedroli, Sesto Trofeo Città di Domodossola. Ad organizzare la gara è l'Ossola Cycling Team.

Il ritrovo è previsto alle 7 al centro commerciale in Regione Nosere. Alle 9.45 la partenza di Junior e Senior 1 e 2, veterani 1 e 2, che dovranno percorrere 3 giri sul tracciato che da Nosere porterà al Croppo di Trontano, Cosasca, Beura, Prata, Ponte della Masone, Piedimulera, Pallanzeno e Villadossola, per un totale di 75 chilometri. Alle 9.52 la seconda partenza delle categorie Gentleman 1 e 2. Anche per loro stesso percorso da compiersi 3 volte. Alle 10 la terza ed ultima partenza per le categorie Supergentleman 1 e 2, Master 5 e 6 e Donne. Per loro due giri di percorso per 50 chilometri.



“Vogliamo ringraziare la disponibilità del Centro Commerciale Sempione, oltre che gli sponsor Domobianca365, Papa Nicolini, InEnergy, l'Angolo del Centro e Bike E-Motion dichiara a nome dell'Ossola Cycling Team Max Fiumanò.