Pro Loco di Baceno: al via i tesseramenti

Aperta la campagna di tesseramento della Pro Loco di Baceno. Le sottoscrizioni, per rinnovare l'adesione o aderire all'associazione, in vista dell'assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo che si svolgerà martedì 9 maggio alle ore 21 nella sala consiliare del Comune antigoriano.

Il tesseramento costa 15 euro e si può effettuare presso gli uffici comunali nei giorni di lunedì 8 e martedì 9. “Con il sostegno alla Pro Loco -così l'amministrazione- si può contribuire con nuove energie e nuove idee allo sviluppo turistico del nostro paese. Ringraziamo tutti coloro che offriranno la loro collaborazione con nuovi tesseramenti”.