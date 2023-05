Mergozzo, per una mostra si cercano foto del “Sasso” in piazza Santa Caterina

Un percorso fotografico chiamato “Sul filo dei ricordi” lungo le vie e i vicoli di Mergozzo. È l'iniziativa promossa dall'Ecomuseo del Granito di Montorfano nell'ambito della rassegna 'La pietra racconta 2023'.

Per questo motivo gli organizzatori stanno cercando delle foto del “Sasso” in piazza Santa Caterina, via Palestro e via Maffioli, scattate tra il 1960 e il 1970.

Chi le possiede in formato digitale e vuole contribuire al progetto le puoi inviare a uno dei seguenti indirizzi mail: info@ecomuseogranitomontorfano.it o museomergozzo@tiscali.it. Se invece fossero in formato cartaceo si può sempre scrivere agli indirizzi mail per trovare un accordo.