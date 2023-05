Comitato Salute Vco: “Dalla Regione pìù bugie che verità”

«Anche il nostro rappresentante in Consiglio regionale non ha resistito dal dire la sua sulle liste di attesa, che come si sa sono un tragico e diffuso fenomeno italiano che nessuno può negare perché è sotto gli occhi di tutti. Il nostro “eroe”, invece, si tuffa sconsideratamente nel tentativo di dimostrare che: si è vero, ma vuoi mettere la situazione della sanità piemontese? Noi siamo i migliori, accidenti! E poi “non è vero che il saldo delle assunzioni in sanità è stato negativo nel 2022; è stato positivo per 1.000 unità”.

Forse gli è sfuggita la comparsata al Tg3 del suo Presidente e dell’Assessore di due settimane fa, durante la quale il “duo” già aveva dichiarato solennemente le stesse cose: con loro “il Piemonte è in controtendenza sia per la riduzione del personale sanitario sia per le chilometriche liste di attesa”. Ma che bello! Peccato che il giorno dopo i dati ufficiali certificassero il contrario. Ma tant’è. Non contento il Presidente, a proposito dei ritardi sul PNRR (ammessi persino dallo stesso Ministro, che paventava l’impossibilità di realizzare tutti gli investimenti previsti), la settimana scorsa - sempre al Tg3 - si lanciava in un’altra temeraria dichiarazione: “in Piemonte gli investimenti previsti erano già realizzati per 2/3, cioè al 66%”.Ancora una volta il Presidente è stato smentito dallo stesso Governo: il giorno dopo i quotidiani annunciavano l’impossibilità di costruire i 411 asili per l’infanzia. Forse in Piemonte non erano previsti asili, visto l’esiguo numero di nascite. Ma il nostro Consigliere Regionale, ha fatto di meglio. Prima di essere smentito da altri, dopo le sue roboanti dichiarazioni, si è auto smentito: ha negato addirittura che i dati ufficiali diffusi sulle liste di attesa fossero reali. Forse anche qui non sa che la nostra ASL continua a cercare inutilmente personale per tappare i “buchi”. Non uno, ma bensì 57 professionisti sanitari: hanno risposto solo in 10, di cui solo 3 sono stati ritenuti idonei. Un risultato straordinario! Ma si sa, per lui tutto va bene!!!!

Non possiamo tacere sull’ultima malefatta. La prossima settimana in riunione da remoto, (paura o scarsa considerazione?) il Presidente ed il suo Assessore alla sanità confermeranno la loro intenzione di ristrutturare i due ospedali esistenti, pur sapendo che è una scelta sbagliata a cui sono contrari non solo i Sindaci, ma anche Enti, Associazioni e Sindacati, e non ultimo l’ordine dei medici del VCO che la scorsa settimana con un proprio comunicato perorava la costruzione di un solo ospedale sul territorio, ritenendo ciò risolutivo per dare organicità all’assistenza ospedaliera nel VCO. Invece questi “due più uno” se ne strafottono di questi autorevoli pareri e con una mancanza di rispetto mai vista, vogliono imporre al territorio le loro arroganti decisioni. Sono quattro anni che lavorano per distruggere più che per costruire. Più che proporre, hanno imposto soluzioni peggiorative, o vagheggiato sogni e bufale.

Se questo è un modo corretto di fare politica!

Le critiche per quanto “dure” non hanno mai trasceso nel linguaggio, ma cosa resta d’altro se pervicacemente questi bugiardi non vogliono ascoltare il parere dei cittadini?

Del resto, come sempre più spesso capita, abbiamo la magra consolazione di aver detto in tempi non sospetti che le “le fantasie di questa giunta regionale sono bugie vere e proprie”, che servono solo a perdere tempo e non fare nulla. Non siamo certo stati smentiti, purtroppo, perché la realtà è molto peggio di quanto avessimo immaginato».

Così in un comunicato stampa inviato agli organi d'informazione il Comitato Salute Vco.