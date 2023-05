Dopo 10 anni il Piedimulera ritorna in Prima Categoria

Era giugno 2013 quando il Piedimulera conquistava la Promozione. Ora, dopo 10 anni, la squadra ossolana ritorna in Prima Categoria, dopo un campionato difficile e dopo una giornata, l’ultima, ricca di quei colpi di scena che il calcio offre.

I gialloblu dovevano vincere a Bianzè per sperare negli spareggi salvezza. Invece, dal biellese i ragazzi di Porcu tornano con un solo punto (0-0) che non serve a nulla perché la Dufour Varallo - la squadra sulla quale gli ossolani facevano la corsa - riesce addirittura a piegare la forte Pro Novara e a guadagnare la salvezza. Il Piedimulera resta così a 8 punti dallo Sparta Novara e a 9 dal Varallo, divario che per regolamento non consente di approdare ai play out.

Un peccato per il calcio ossolano, anche perché il Piedimulera è stato protagonista di buono campionati di Promozione, cogliendo anche nel 2017 un meritato ripescaggio in Eccellenza.

Resta così solo la Juventus Domo a difendere i colori ossolani in questo campionato. I granata pareggiano (0-0) a Novara contro una Sparta che pure guadagna il punto salvezza. Che era l’obiettivo di questa Juventus Domo che ha tribolato a lungo prima di ritrovare, nel girone di ritorno, una maggior continuità. I granata dunque restano in categoria con una squadra che potrebbe essere riaffidata a Michael Nino e che, si dice, potrebbe godere anche dell’esperienza di Daniele Massoni che negli ambienti viene dato papabile per il ruolo di direttore sportivo.

Classifica finale: Bellinzago 74; Pro Novara 71; Trino 64; Arona 49; Omegna, Valduaggia 44; Feriolo, Ceversama 43; Chiavazzese 40; Valdengo, Juventus Domo 37, Varallo 36; Sparta Novara 35; Piedimulera 27; Bianzè 25; Vigliano 2.