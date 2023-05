Scommesse sportive poco rischiose: consigli e strategie degli esperti

Perché è importante scommettere sugli sport con pochi rischi?

Le scommesse sportive sono parte integrante del gioco d'azzardo; infatti, è da considerare sempre che si corre il rischio di perdere fondi in un batter d'occhio. Per questo motivo, gli esperti del settore come ad esempio quelli di Scomessadelcapo adottano una vasta gamma di trucchi e diverse strategie proprio per minimizzare il suddetto fattore di rischio. Detto ciò, va aggiunto che nelle scommesse, non si avrà mai la garanzia di vincere al 100% anche se ben studiate, e adottando alcune strategie le possibilità aumentano sensibilmente. Ognuna ad esempio mira a ridurre il rischio e a rendere più sicuro l'esperienza di gioco anche se ci sono comunque dei pro e contro come nel caso delle cosiddette scommesse abbinate e arbitrali. Se infatti da un lato è vero che entrambe sono ottime sia per utenti esperti che principianti, dall’altro comportano un certo rischio di perdere denaro. Da ciò si evince che bisogna stare attenti mentre si adottano e considerare in ogni caso tutti i fattori in un determinato evento sportivo. Le scommesse sportive con la strategia arbitrale invece possono fornire risultati migliori e per una serie di validi motivi che vale la pena analizzare a fondo.

Cosa si intende per strategia di scommesse abbinate?

Lo schema più popolare per le scommesse sugli sport che comportano un rischio minimo è la strategia di scommesse abbinate che tra l’altro è la scelta migliore per giocatori che sfruttano bonus e promozioni. Questi ultimi infatti gli consentono di non rischiare i loro soldi e piazzare scommesse usando i fondi ricevuti. Non a caso gli scommettitori professionisti in gergo la chiamano strategia di scommessa senza rischio o di caccia al bonus. L'unico scopo utilizzandola dovrebbe essere quello di ottenere la possibilità di scommettere sul numero massimo di probabilità utilizzando i suddetti regali ricevuti dal bookmaker come nuovo utente affiliato al sito. Più scommesse si piazzano, maggiori sono le possibilità di centrare scommesse di profitto senza contare c’è anche la possibilità di provare gratuitamente varie tipologie di giocate nel palinsesto scommesse proposto e magari scartare a priori qualcuna se ritenuta poco remunerativa o difficile indovinare. A margine di tutto ciò, per fornire un significato più appropriato alla strategia di scommesse abbinate, possiamo sintetizzare il concetto dicendo che, un solo bookmaker non è sufficiente, per cui trovarne almeno un altro per abbinare i premi si rivela un’ottima scelta.

Cosa si intende per strategia di scommesse arbitrali?

Uno dei modi più appropriati per avere successo nelle scommesse sportive è di adottare la cosiddetta strategia arbitrale ossia a basso rischio. La cosa fondamentale per un giocatore in questo frangente è di individuare la discrepanza nei prezzi e nelle quote su diverse piattaforme. Si tratta infatti di un modo perfetto per ridurre al minimo il rischio di perdere fondi e aumentare le possibilità di vincita. Per fare in modo che ciò possa accadere, è tuttavia assicurarsi di scegliere il bookmaker che offra le migliori quote, poiché ogni errore commesso può rivelarsi costoso.

Seguire questo metodo può dunque essere vantaggioso, ma va però detto che presenta comunque alcuni svantaggi. Per fare qualche esempio, implica calcoli complessi e un sostanzioso budget da investire. A questo punto alla domanda: se la strategia in oggetto è così complicata, allora perché gli scommettitori professionisti la adottano? La risposta è semplice. Questo metodo li aiuta a realizzare profitti consistenti nonostante i suddetti potenziali svantaggi purché venga adottato correttamente.

Errori comuni commessi dai principianti

Come abbiamo affermato in precedenza, anche se non esiste un modo sicuro per ottenere vincite costanti con le scommesse sportive, utilizzando una strategia in modo accurato, il rischio di perdere fondi diminuirà sensibilmente. Il modo migliore in primis è di ignorare i termini di pagamento e le società di bookmaker se si è trovato già un sito che appare redditizio. In secondo luogo è opportuno non collocare mai grandi quantità di fondi a brevi intervalli in quanto ciò potrebbe portare alla chiusura dell’ account senza alcun preavviso poiché i bookmaker sospettano che ci sia qualcosa di sbagliato. Premesso ciò, per massimizzare le vincite adottando una strategia che gli esperti di betting consigliano, è meglio dedicare la maggior parte del tempo al calcolo delle probabilità e dei profitti. Effettuare ad esempio una puntata multipla di 1 Euro sul calcio tipo con sei eventi con quota 3.00 sul vincenti di un incontro che giocano in casa, se si scelgono tutti di questa tipologia, le possibilità di perdita sono notevoli, viceversa dividerli a metà potrebbe fornire maggiori opportunità di indovinare la sestina. Per fare un esempio, basta sostituirne tre incontri con altri in cui le quote del team di casa siano intorno a 1.50 circa.