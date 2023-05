Internazionalizzazione imprese, al via incontri organizzati dall’eurodeputato Panza (Lega)

Dopo la presentazione svoltasi nei giorni scorsi presso la Sala della Trasparenza della Regione Piemonte a Torino, alla presenza del vice-presidente e assessore Fabio Carosso e in collegamento web con l’assessore all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca, ha preso il via venerdì 5 maggio da Novara il primo della serie di incontri “Dall’Europa agli USA, le opportunità per le imprese, dai fondi europei all’internazionalizzazione” organizzato dall’europarlamentare ossolano Alessandro Panza del Gruppo Lega-Identità e Democrazia al parlamento europeo, in collaborazione con la Camera di Commercio italo-americana. Un road show pensato per illustrare le possibilità di internazionalizzazione delle aziende italiane che vogliano sviluppare il loro potenziale all’estero, che si svilupperà su tutto il territorio piemontese.

“L'internazionalizzazione può rappresentare una sfida importante per le aziende italiane. Approcciare e cercare nuovi mercati profittevoli può essere un’opportunità per aprirsi all’estero anche per le piccole imprese, in ogni comparto merceologico – dichiara Alessandro Panza- . L'internazionalizzazione non comporta la delocalizzazione, ma implica piuttosto una strategia di apertura verso nuovi mercati e una maggiore competitività a livello globale. Ciò avviene attraverso l'acquisizione di conoscenze specifiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, senza abbandonare la presenza sul territorio. Ci sono Paesi che registrano tassi di crescita mai sperimentati in precedenza, con l’emergere di milioni di potenziali clienti che sono solo in altri mercati. Per questo, come gruppo Lega-Identità e democrazia al Parlamento Europeo ho organizzato una tavola rotonda per i rappresentanti delle associazioni di categoria, un road show tra istituzioni e sistema imprenditoriale per il sostegno alle imprese, uno strumento operativo di approfondimento e condivisione sul tema, tra fondi europei ed altre opportunità, con il supporto della Camera di Commercio Italo-Americana. È importante che anche la politica offra alle imprese strumenti idonei per promuoverne la crescita sui mercati esteri, attraverso un raccordo tra istituzioni e sistema imprenditoriale. Prossimi appuntamenti già confermati il 26 maggio ad Alba, il 9 giugno a Torino” conclude Panza.



"L'internazionalizzazione verso gli Stati Uniti è un processo che richiede struttura, reattività e conoscenza delle dinamiche che ne regolano il funzionamento - commenta Lucio Miranda, Delegato della Camera di Commercio Italo Americana di New York e Presidente di ExportUSA, relatore di questi incontri insieme alla funzionaria Anna Breda e al tecnico dell’europarlamento Gaetano Borgosano- l'organizzazione di percorsi formativi in collaborazione con l'Europarlamento e le Regioni é fondamentale. Gli States sono un mercato dinamico, stabile, ma allo stesso tempo competitivo che va conosciuto nelle sue sfumature. Ringrazio l'Onorevole Alessandro Panza che, da inizio mandato, si sta impegnando per dare un ruolo alle imprese del territorio in Europa e nel resto del mondo. Avere la sensibilità di voler impostare iniziative di carattere divulgativo a beneficio del nostro tessuto imprenditoriale dovrebbe essere una missione di tutti i decisori politici, e noi siamo lieti di poter dare il nostro contributo” conclude Miranda.