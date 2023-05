Successo per la raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi

Il pranzo di raccolta fondi organizzato dalla Delegazione di Domodossola e che si è tenuto domenica 7 maggio alle ore 12.30 presso la Cooperativa Sociale “La Prateria” ha riscosso grande successo.

Sono stati infatti oltre 90 i partecipanti sostenitori, che grazie all’impegno nella realizzazione dell’evento da parte di Dina Gubetta e della nuova squadra di delegate guidate da Paola Daniela Borri e Valeria Nessi, hanno contribuito a raccogliere una somma importante a favore della ricerca scientifica d’eccellenza.

Durante l’evento sono intervenute le due delegate Paola Daniela Borri e Valeria Nessi; l’Assessore Comunale alle Finanze Gabriella Giacomello; la Dottoressa Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi e l’Avv. Silvia Veronesi, membro del Consiglio d’Amministrazione di Fondazione.

L’annuale pranzo di raccolta fondi organizzato dalle delegate di Domodossola Paola Daniela Borri, Valeria Nessi, Nicoletta Arioli, Dina Bona Gubetta, Maria Letizia Panighetti, Ornella Rondoni e Marisa Salè rappresenta solo uno degli appuntamenti ossolani ideati per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.

Grande successo anche per la lotteria a premi ideata sempre per sostenere la ricerca scientifica, e per la quale sono stati venduti 5.000 biglietti.

Un sentito ringraziamento alle realtà del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e nello specifico a Vivaio Pierluigi Prelli, La Cadrega, La Prateria, Casa del raviolo, Macelleria Simonetta, Blasutto frutta e verdura, TI.ESSE bevande, Pasticceria Camerlengo e Caldelari Nestore Nimex Caffè.