Probabilmente la maggioranza di persone che leggeranno questo articolo saranno interessate a un intervento o meglio di andare a parlare con un'impresa che si occupa di eliminazione e disinfestazione semplicemente perché non si sa come va la vita da questo punto di vista e cioè il fatto di poter trovare all'interno di casa nostra degli animaletti infestanti o ancora peggio se ritroviamo in un nostro locale soprattutto se c'è del cibo implicato e pensiamo a un ristorante o un bar o una gastronomia o una trattoria

E teniamo presente e quando parliamo di animaletti infestanti parliamo di vari tipi di animaletti e quindi possiamo parlare di blatte o di scarafaggi o di topi o di roditori o di volatili e tutti ci portano dei problemi anche se in maniera diversa

Il problema deriva dal fatto che quando ci ritroviamo in casa spesso è già troppo tardi,nel senso che vuol dire che la loro presenza si è già allargata e noi non ce ne siamo accorti perché sono bravi a nascondersi e soprattutto si riproducono sempre in maniera molto rapida

Per questo motivo soprattutto se parliamo di un locale ma anche di un appartamento, il consiglio che danno sempre le persone che lavorano all'interno delle imprese di disinfestazione proprio quello di eliminare qualsiasi fonte attrattiva per questi animali come per esempio residui di cibo

E soprattutto questi professionisti raccomandano le persone che sono proprietarie di un locale di effettuare incontri anche di monitoraggio e di prevenzione dell'arrivo di questi animaletti infestanti e comunque porterebbero problemi al locale sia per quanto riguarda i dipendenti che per quanto riguarda soprattutto i clienti.

Gli esempi da questo punto di vista si sprecherebbero perché se ci mettiamo nei panni di un cliente che entri nel ristorante e mentre sta mangiando gli passano scarafaggio sotto i piedi o una blatta o peggio un topo è chiaro che quella persona non andrà più in quel locale così come altrettanto chiaro che non consiglierà quel locale a nessuno dei suoi amici e anzi li allontanerà e ancora peggio potrebbe scrivere delle recensioni su internet che allontanerebbero anche gli altri clienti con tutti i danni al fatturato del caso

I metodi fai da te spesso apportano più danni che benefici

Inoltre come dicevamo dal titolo di questa seconda parte le persone che optano per dei metodi fai da te per allontanare questi animaletti infestanti e in genere hanno più danni che benefici prima di tutto dal punto di vista economico perché sprecheranno soldi senza risolvere nulla

Ma poi soprattutto il problema è che perderanno tempo prima di contattare queste imprese di disinfestazione visto che spesso devono anche cercarla una se non ne hanno già di riferimento e il tempo come dicevamo è importante in questo contesto perché se non infestazione si allarga

E infine c'è anche il fatto che comunque spesso sono prodotti anche chimici e quindi potenzialmente pericolosi con i quali bisogna andare con i piedi di piombo soprattutto se non abbiamo le competenze