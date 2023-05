Sono molte le persone che ogni giorno vogliono avere delle informazioni sugli impianti WIFI e parliamo in questo caso degli impianti elettrici wireless perché capiscono che può essere un'ottima soluzione, ma vogliono capirne di più per capire se è una soluzione adeguata comunque alla loro situazione dipendendo poi dal locale di cui si sta parlando

In linea generale l'impianto elettrico wireless è una soluzione particolare e ultra tecnologica che come tutte le soluzioni ha dei vantaggi e degli svantaggi che è sempre utile sapere

QUando parliamo di un impianto del genere parliamo in primis di un impianto elettrico senza cavi che sfrutta le tecnologie che riguardano la sfera della domotica ed è un funzionamento che può essere abbastanza complesso,a nche se poi negli ultimi anni ci sono state dei miglioramenti da questo punto di vista grazie anche all'integrazione di App dallo smartphone che ci permettono di controllare il tutto senza problemi e anche a distanza

Tra l'altro poi quando ci si va ad informare soprattutto per saperne di più per quanto riguarda il fattore prezzi ci si rende conto che ci sono impianti elettrici wireless di ultima generazione che costano molto di più e si può arrivare anche tra i 3500 ai €9000 a differenza degli impianti elettrici wireless a medio livello tecnologico o a tecnologia base che hanno dei costi molto più bassi

Ma prima di arrivare alla questione prezzi bisognerà capire se ci conviene un impianto del genere e intanto essere persone che utilizziamo spesso e volentieri lo Smartphone e siamo anche un po' abili e una prima cosa interessante e non scontata per esempio per quanto riguarda la popolazione anziana rispetto alla quale magari un impianto del genere può essere inadatto per gente a poco avvezza alla tecnologia

Non ci costa nulla informarci per quanto riguarda un impianto elettrico wireless

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte alla fine non ci costa nulla informarci su un impianto elettrico wireless che comunque ha il vantaggio che non ci sono interventi murari e visto che non ci sono cavi, Oltre al fatto che lo stesso valorizza la parte della domotica di una casa, e quindi grazie ad uno smartphone per esempio possiamo spegnere le luci a distanza

Un'altra cosa molto interessante è che installare un impianto elettrico wireless significa aumentare il valore di quell'immobile considerando che parliamo di una soluzione all'avanguardia nel mondo dell'edilizia civile dove comunque il mercato sempre è abbastanza saturo

Grazie a questo tipo di impianto possiamo accendere a distanza la luce come possiamo regolare a distanza l'impianto di riscaldamento selezionando orari e temperature, o spegnere tutte le luci della casa con un click e anche ripristinarlo sempre con un click in caso di Blackout

Tutti gli impianti elettrici devono essere dotati di un interfaccia centrale che Come dicevamo prima spesso è rappresentata da un'app che può essere accessibile da Smartphone, ma anche da tablet e PC

E in ogni caso quando andiamo a parlare con gli esperti nel settore ce ne andiamo quanto se ci conviene in un rapporto costi benefici