Sia per una persona singola che per una famiglia trovare il miglior prestito personale può significare dare una svolta alla propria vita in quel momento dal punto di vista economico. Però non è facile trovare quello migliore per le proprie esigenze soprattutto se non siano le giuste informazioni perché spesso il problema è proprio la mancanza di tutti i dati e di tutti i particolari che possono servire a fare la scelta più comoda a quelle che sono le proprie necessità.

Quello che serve quindi è trovare un consulente di fiducia di una banca o di una finanziaria in modo da avere qualcuno da supporto per questa prima esperienza, tenendo presente che ci sono dei requisiti da rispettare e che vanno al di là di tutto.

Innanzitutto si parte dall'età perché persone più piccole di 18 e più grandi di 70 anni non possono richiedere questo prezzo. Anche se comunque per le persone anziane ci sono altre modalità legate al fatto che sono pensionati e che possono essere aiutati in questo dall'INPS però quello è un altro discorso.

Sempre per quanto riguarda il prestito personale un'altra cosa da sapere è che bisogna dimostrare di riuscire a restituire la somma nelle scadenze stabilite per quella che si chiama come capacità merito creditizio che verrà valutato dal finanziatore prima di concedere il prestito.

Ci sono alcuni particolari perché alcuni elementi che dimostrano che quella persona può avere le ottime capacità da questo punto di vista nel senso di essere affidabile e cioè non aver mai ritardato il pagamento di rate né finanziamenti precedenti e di non aver mai saltato nemmeno una rata perché ci sono persone che approfittano spesso dell'opzione di poter essere saltare la rata:questa è una cosa che non viene vista di buon occhio.

Un'altra cosa positiva per chi vuole ottenere un prestito per dimostrare di non essere mai stati iscritti nel registro dei protesti e quindi di non essere definiti in gergo protestati perché è una cosa che avviene quando non si paga un vaglia,un assegno bancario o la cambiale.





Altri punti di attenzione che vengano considerati prima di erogare un prestito

Un'altra cosa che viene considerata all'istituto altrimenti concedere il prestito è legata alla situazione economica del richiedente nel senso che nel momento in cui quest'ultimo richiede delle cifre troppo esagerate per quello che è il reddito a cosa desterà ovviamente sospetti e non sarà vista di buon occhio .

Altra cosa da ricordare è che nel momento in cui si decide di firmare il contratto per quel finanziamento così come tante altre cose si ha il tempo di recedere, ma a patto di rispettare la scadenza di 15 giorni dalla data della firma, inviando al contempo la comunicazione all'istituto che ha finanziato a seconda delle modalità che sono indicate prevalentemente nel contratto.

Non bisogna dare nessuna giustificazione per la motivazione però se già una persona ha ricevuto il finanziamento in parte dovrà restituire la somma entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso, pagando anche gli interessi maturati fino a quel preciso istante