Tutti sappiamo che quando si parla del tasso prestito si parla di un costo che Il debitore deve sostenere per il prestito che ha avuto e quindi lo deve pagare all'istituto di credito o alla persona se parliamo di un privato che ha fatto un prestito e lo stesso viene espresso in genere come una percentuale dell'importo prestato che poi appunto sarà ripagato insieme alla somma che abbiamo preso in prestito del capitale

Quanto riguarda il modo in cui è determinato questo tasso di prestito come tutti sappiamo ce ne stanno due e cioè possiamo avere a che fare con un tasso fisso e un tasso variabile

Nel primo caso praticamente il tasso rimarrà invariato per tutti gli anni del prestito o se per esempio abbiamo fatto un mutuo anche quanto per fare un esempio di un prestito che serve per comprare casa mentre nel caso del secondo, e cioè il tasso di interesse variabile ci possono essere delle fluttuazioni di mercato legate alla Banca Centrale Europea, oppure ad altri parametri che sono previsti e specificati nel contratto di prestito

E comunque non si può parlare di prestito al plurale e quindi nemmeno di fidarsi semplicemente perché ci stanno vari tipi di prestiti come quelli personalizzati che non sono vincolati e possono essere concessi e approvati o imprese senza garanzie reali e sono utilizzate per l'acquisto dei beni di consumo o anche per delle spese improvvise come può essere la spesa dentistica che può essere una spesa alta

Poi esistono anche i prestiti cosiddetti ipotecari che sono finalizzati all'acquisto o per ristrutturare dei mobili residenziali o commerciali hanno un interesse più basso perché la garanzia stessa e poi è rappresentata dalla stessa casa

Mentre possiamo parlare anche poi di prestiti finalizzati che come dice la parola sono concessi per un obiettivo ben specifico che può essere l'acquisto di un elettrodomestico o di un auto o per altri beni di consumi e hanno un tasso più basso rispetto ai prestiti personali perché la garanzia viene rappresentata dal bene stesso

Non è facile stabilire in anticipo la percentuale del tasso di interesse per un prestito

E come dicevamo comunque i tassi di interesse possono variare notevolmente a seconda della condizione di mercato e quindi non dobbiamo dare per scontato nulla, ed è per questo motivo che dicevamo che non possiamo stabilire in anticipo la percentuale degli stessi e sarebbe bene avere un interlocuzione diretta con la banca che poi dovrà erogare il prestito e quindi con la quale dovremmo metterci d'accordo da tanti punti di vista





Non è un argomento semplice ed è per questo che spesso si dice che in queste situazioni fa la differenza avere dei punti di riferimento e quindi parliamo di quelle persone che magari quando hanno bisogno di un prestito hanno una banca o alle Poste, e comunque hanno dei consulenti finanziari che danno una mano loro per quanto riguarda un orientamento altrimenti non ci capiscono nulla e a rischio non di sbagliare nelle loro scelte finanziarie