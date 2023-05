Proclamato lo stato di agitazione del personale sanitario dell’Asl Vco

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursind, Nursing Up, Rsu Asl Vco hanno inviato oggi in Prefettura la comunicazione della proclamazione dello stato di agitazione del comparto Asl Vco.

Le ragioni della protesta sono riassunte in otto punti , che fotografano le forti criticità in cui si trovano a lavorare tutti i lavoratori del comparto sanità dell’Asl Vco:

Per i progetti in regime di prestazioni aggiuntive, necessari per coprire la carenza di organico, per i quali è prevista una remunerazione di 30 euro/ora, a partire dal mese di giugno 2023, in violazione dell’obbligatoria contrattazione tra regione e organizzazioni sindacali prevista dall’art. 7 del Contratto nazionale di lavoro, l’amministrazione ha deciso di applicare la tariffazione oraria di 26 euro/ora, pare su consiglio di un anonimo funzionario della Regione Piemonte.

Il trattamento che viene riservato sia al personale che presta servizio da tempo nell’Asl Vco sia a quello di ultima assunzione, è pessimo, tanto che il personale si licenzia in modo sempre più significativo per svolgere la propria professione in altre strutture, sia dentro che fuori dalla provincia.

L’ amministrazione dell’Asl Vco programma molte più reperibilità mensili per dipendente di quanto ne prevede l’art. 44 del CCN (sono sette al massimo al mese), nonostante sia a conoscenza da tempo degli attuali limiti invalicabili contrattualmente fissati.

Nelle riunioni dei tavoli tecnici non vengono mai forniti i dati economici necessari per avviare la contrattazione decentrata per l’applicazione degli istituti contrattuali, contrattazione che doveva essere avviata entro in primo quadrimestre dell’anno di riferimento.

Non sono state pianificate le ferie e va ricordato che si tratta di un diritto costituzionalmente garantito e, inoltre, non viene assicurato, in alcune unità operative, il godimento di almeno due settimane di ferie continuative nel periodo 1 giungo -30 settembre.

Non esiste un programma per sostituire strumenti e macchinari di lavoro fatiscenti.

Nell’Asl Vco si lavora costantemente in una condizione di forte stress correlato al fatto che vengono sistematicamente negati ai lavoratori non pochi diritti sia di natura contrattuale che legale.

L’attuale direzione nel suo complesso non è in grado di programmare un piano organizzativo concreto per superare le criticità esistenti, e ciò crea gravi problemi per il personale dipendente e per gli utenti.

Per tutto quanto sopra esposto le scriventi organizzazioni sindacali hanno proclamato lo dell’Asl Vco.

Le scriventi organizzazioni con questa azione chiedono un incontro urgente con la Direzione dell’Asl Vco, per trovare una soluzione ai problemi esposti ed esortano la Regione ad intervenire per tutelare i lavoratori e i professionisti che operano nel comparto sanità.