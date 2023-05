Santa Maria Maggiore, domenica 'DivARTImenti: L'arte di sollevare l'animo'

A Santa Maria Maggiore, il 14 maggio, torna una giornata dedicata all'arte di sollevare l'animo: letture, giochi, mostre, musica, danza, piccoli eventi per distrarsi dal quotidiano.

Da secoli conosciuta come “Valle dei Pittori”, la Valle Vigezzo ha nella tradizione artistica una delle basi su cui fonda la propria storia: Santa Maria Maggiore, nello specifico, anche grazie alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, che riaprirà il 24 giugno dopo lunghi lavori di ampliamento e ristrutturazione, e ad altri preziosi luoghi di cultura, rappresenta il fulcro di questo legame così forte con il mondo dell'arte.

L'amministrazione del capoluogo vigezzino, forte del successo della prima edizione, ha quindi scelto di rinnovare l'appuntamento con “divARTImenti – l'arte di sollevare l'animo”. Dalle 10 alle 17 il centro storico di Santa Maria Maggiore e le frazioni di Crana e Buttogno saranno palcoscenici open air per piccoli eventi studiati per valorizzare le velleità artistiche dell'essere umano, in grado, appunto, di sollevare l'animo. In più una serie di mostre e installazioni saranno allestite presso lavatoi, cortili, strutture e vie del paese.

Ecco il programma degli appuntamenti:

ore 10:00 Sgambettare e ammirare, facile passeggiata alla scoperta dei paesaggi e degli scorci dipinti dal maestro Carlo Fornara. Ritrovo in piazza Risorgimento, davanti alla Pro Loco. Costo €5 per gli adulti, €10 a famiglia. Per info e prenotazioni: Arianna Bertoni – 347.9103100.

ore 10:30 Giardino degli aromi della Casa del Profumo - Concertino divARTEnte con i clarinetti di Mauro Colnaghi ed Emanuele Morazzoni.

ore 11:00 Giardinetto del Benessere in via Benefattori - Quadro vivente con la ballerina Sara Tadina. Ricostruzione dal vivo di un quadro di Giovanni Battista Ciolina. A seguire, presentazione del quadro con Irene Mozzanino.

ore 11:45 Parco di Villa Antonia - Itinerario Grand Tour con Roberto Bassa al piano e Davide Besana al violino.

ore 12:00 Giardinetto del Benessere in via Benefattori - Quadro vivente con la ballerina Sara Tadina. Ricostruzione dal vivo di un quadro di Gian Maria Rastellini. A seguire, presentazione del quadro con Irene Mozzanino.

ore 14:15 Visita guidata tra Santa Maria Maggiore e la frazione Crana “La vita sgangherata del grande pittore Enrico Cavalli nella Santa Maria Maggiore di Benito Mazzi” con accompagnamento musicale e letture. Gestisce la visita Maria Saglio Rossini, al violino Davide Besana, letture di Monica Mattei. Ritrovo in piazza Risorgimento, davanti alla Pro Loco. Costo €5 per gli adulti, €10 a famiglia. Senza prenotazione.

ore 14:30 Natura creativa, facile passeggiata nel bosco per raccogliere materiale naturale e realizzare un oggetto originale. Ritrovo in piazza Risorgimento, davanti alla Pro Loco. Costo €5 per gli adulti, €10 a famiglia. Per info e prenotazioni: Arianna Bertoni – 347.9103100.

ore 16:15 Parco di Villa Antonia Quadro vivente con la ballerina Sara Tadina. Ricostruzione dal vivo di un quadro di Antonio Gennari. A seguire, presentazione del quadro con Irene Mozzanino.

ore 16:45 Giardinetto del Benessere in via Benefattori “Strajia midaand, musica che tutti conoscono” con Sara Ferrari, voce, e Claudio Cappini, chitarra.

Per tutta la giornata saranno visibili – anche in caso di maltempo – i seguenti allestimenti:

• nell’antico lavatoio di Via Roma “Pesci fuor d’acqua”

• nel Giardino degli aromi della Casa del Profumo, Piazza Risorgimento, “Arte in aiuola”, “Vestiti bestiali”,

“Erba da bere”

• in Largo Alpini (Via Rosmini) “Edilizia ornitologica”

• nel cortile della Scuola di Belle Arti, in Via Rossetti Valentini, “Colori della pace”

• nel Parco di Villa Antonia “Flower power” e “Help”

• in Piazza Risorgimento maxi postazioni di “giochi a terra” per grandi e piccini (dama, scacchi e tris).

In varie zone del centro storico di Santa Maria Maggiore si alterneranno dunque momenti artistici diversi, tutti con un unico denominatore: “sollevare l’animo”. Musica, performance di danza, letture, visite guidate, passeggiate, mostre ed allestimenti, racconti pensati per allietare il tempo, per renderlo speciale e leggero.

Disponibile online ed anche in versione cartacea durante la giornata un'utile mappa per non perdere nemmeno uno degli appuntamenti inseriti nel ricco programma.

“L’arte di camminare e stupirsi, l’arte di raccontare con passione, l’arte di danzare facendo poesia con i propri gesti, l’arte di emozionare con la musica, l’arte di leggere e far sorridere, l’arte di giocare: divARTImenti è un viaggio di un giorno fatto dentro e intorno a Santa Maria Maggiore, un’esperienza da vivere da soli o in compagnia, con lo scopo di partecipare – divertendosi, sollevando l’animo dalle preoccupazioni, deviando dal quotidiano – ai piccoli eventi (uno solo, alcuni o tutti) che si svolgeranno domenica 14 maggio a partire dalle 10 e fino alle 17 sul nostro territorio” – così presenta l'iniziativa la sua ideatrice, Monica Mattei, responsabile dell’ufficio turismo e cultura del Comune di Santa Maria Maggiore.