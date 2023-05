Giovedì a Udine i funerali di Alessio Ghersi, venerdì la cerimonia ripetuta a Domo

Si svolgeranno domani alle 10.30, in Duomo a Udine le esequie del Maggiore Alessio Ghersi, pilota domese delle Frecce Tricolori, morto a 34 anni in un incidente aereo avvenuto dieci giorni fa a Lusevera mentre era in volo con Sante Ciaccia, parente di sua moglie.



Ne dà notizia il Secondo stormo dell'Aeronautica militare dove hanno sede le Frecce Tricolori. La lunga attesa prima del rilascio del nullaosta alla sepoltura da parte della Procura della Repubblica, è stata determinata dal completamento degli esami sul Dna delle due vittime, che nello schianto erano rimaste carbonizzate.

Assieme all'ufficiale delle Frecce era morto anche il manager Sante Ciaccia. Ai funerali di Ghersi – “Pony 5” della Pattuglia Acrobatica Nazionale - parteciperanno tutti gli altri componenti delle Frecce e i vertici dell'Aeronautica militare.

In segno di lutto per la scomparsa del pilota, la pattuglia acrobatica nazionale non volerà per tutto il mese di maggio, e gli eventi previsti per la stagione acrobatica sono stati temporaneamente cancellati e dovranno essere riprogrammati.

Venerdì mattina alle 10.45 in Collegiata a Domo la celebrazione di un secondo funerale tra le mura della chiesa della sua città natale.