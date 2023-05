La programmazione del cinema corso

In Guardiani della Galassia 3 dei Marvel Studios, la nostra amata banda di reietti ha assunto un aspetto un po' diverso, negli ultimi tempi. Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve tenere insieme i membri del suo team per difendere l'universo e proteggere uno di loro.

Dopo gli ultimi eventi, i Guardiani si sono stabili a Knowhere e si stanno ancora ambientando, quando le loro vite vengono nuovamente sottoposte a eventi turbolenti. A minare un equilibrio già di per sé fragile è il passato di Rocket e sarà compito proprio di Peter Quill riunire il team per mettere in salvo il loro compagno di avventure. Una missione che, se non verrà completata con successo, potrebbe anche metter fine ai Guardiani così come li conosciamo.

Mercoledi 10 - 20.30

Giovedi 11 - 20.30

Venerdi 12 - 17.30-20.30

Sabato 13 - 15.00-17.30-20.30

Domenica 14 - 15.00-17.30-20.30

Lunedi 15 - 20.30

The First Slam Duck, film diretto da Takehiko Inoue, racconta la storia di Ryota Miyagi, un giovane che ha da sempre la passione per il basket, tanto da essere diventato un'unica cosa con questo sport. L'amore per il basket glielo ha trasmesso durante l'infanzia suo fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era solo un bambino.

Grazie all'allenamento e alla su innata dote, Ryota è divenuto il playmaker della squadra Shohoku, il team di un liceo misconosciuto, che è riuscito, però, a scalare le classifiche e a guadagnare un posto al torneo nazionale in qualità di rappresentate della Prefettura di Kanagawa. Proprio in occasione del torneo, Ryota dovrà lavorare più duramente insieme ai suoi compagni di squadra, Hanamichi Sakuragi, Takenori Akagi, Hisashi Mitsui e Kaede Rukawa, per affrontare Sanoh, ultimo vincitore del torneo nazionale, noto anche per essere un team imbattibile.

Mercoledi 10 ore 20.30 IN LINGUA ORIGINALE !!!

Giovedì 11 ore 20.30

Venerdi 12 - 17.30-20.30

Sabato 13 - 15.20-17.30-20.30

Domenica 14 - 15.20-17.30-20.30

Lunedi 15 - 20.30

Martedi 16 – 20.30