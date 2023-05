Calcio, Juventus: il piano di Max Allegri per eliminare l'Inter

Per la partita della finale di Coppa Italia, l'allenatore della Juventus, Max Allegri ha intenzione di lanciare un piano per eliminare la squadra avversaria dell'Inter. Vediamo cosa sta studiando il tecnico bianconero pur di vincere la sfida contro i nerazzurri.

La tattica che ha in mente mister Max Allegri

Il tecnico della Juventus pare che sia intenzionato a tentare di giocare una tattica per sconfiggere la squadra di Simone Inzaghi. La Juventus tuttavia si sta risvegliando da un brutto incubo che dura dall'inizio della stagione, ma senza dubbio anche l'Inter ha lo stesso problema tanto da riprendersi anche se barcollando meglio rispetto alla Juve. La società bianconera inoltre non sembra molto contenta del tecnico ultimamente perchè non ottiene risultati che vorrebbe ovviamente. Ma Max Allegri in questi giorni deve fare a meno dei giocatori Dusan Vlahovic e Moise Kean, i quali sono fuori per causa infortunio, dunque per questa finale di Coppa Italia contro l'Inter ha in mente di usare una attacco leggero dove la tecnica è diretta con dinamismo e strappi, così punta su Federico Chiesa che vorrebbe mettere in campo al fianco dell'argentino Angel Di Maria. Il giovane tuttavia ha dimostrato sempre ottimi risultati soprattutto nel ruolo di punta centrale, e questo ovviamente per creare un muro alla squadra di Simone Inzaghi e vincere la partita.

Al posto di Dusan Vlahovic

Inoltre l'idea dell'allenatore Max Allegri più che altro è inserire Federico Chiesa al posto del calciatore Dusan Vlahovic, che in questa partita contro l'inter doveva partire come titolare. Ma il tecnico pensa anche di usare in campo anche il polacco Arcadiusz Milik. Dopo la partita dell'andata terminata con il pareggio del 1-1, il tecnico non esclude che la sfida contro l'inter possa comunque arrivare ai supplementari o addirittura rigori. Max Allegri sa benissimo che Angel Di Maria è quello specialista dei gol in Coppa Italia, ma c'è un dato importante che il tecnico deve fare attenzione, perchè Federico Chiesa, ha subito un grave infortunio ai legamenti quindi non potrebbe nemmeno approfittare del giocatore e dovrebbe farlo giocare solo per qualche minuto in campo. Adesso, se la tecnica che ha in mente Max Allegri funziona Angel De Maria e Federico Chiesa potrebbero regalare alla Juventus la vittoria intralciando i piani dell'avversario Simone Inzaghi.

Rischio dell' esonero

Sicuramente il mesi scorsi soprattutto quello di Aprile è stato proprio nero per l'allenatore Max Allegri ed i suoi calciatori infatti, se andiamo a vedere l'unico che si è dato da fare per la squadra è Moise Kean che ha segnato qualche gol, del resto un la Juventus sembra cadere nella sfortuna totale. Questo campionato da una parte è un qualcosa che può essere utile a per strizzare tutti anche se più di tanto risultati soddisfacenti non ne regala sinceramente. Inoltre tra le novità, sembra che la dirigenza bianconera non è più contenta dell’operato del mister tanto che addirittura si comincia a parlare del rischio dell'esonero. Sì perchè in questi due anni dal suo rientro alla Continassa, Max Allegri non ha mai trovato una soluzione per portare la squadra al meglio, nonostante tutto il club abbia puntato molto sulle abilità à del tecnico. Alla fine di risposte positive non ce ne sono mai state e da parte della società bianconera il pensiero dell'esonero non lo esclude affatto.