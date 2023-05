Fine settimana di festa a Verigo. In Ossola il via alla stagione delle sagre

Trontano è il paese che ospita la prima e l'ultima delle feste campestri dell'anno in Ossola, quella primaverile di San Gregorio a maggio a Verigo e la Sagra del fungo a settembre. Tutto è pronto per la festa a Verigo in programma il 13,14 e 15 maggio. Sabato 13 alle 17 apertura del servizio cucina, griglia e bar, alle 22 concerto con i Pentagrami e a seguire musica proposta da dj Max.

Domenica 14 alle 9.30 messa solenne all'oratorio di San Gregorio. Alle 11 visita agli antichi mulini sul rio Graglia con la presenza del gruppo folk, la dimostrazione della lavorazione della lana e la distribuzione del caffè preparato nel pentolino come un tempo.

Alle 12.30 pranzo tipico con polenta, spezzatino, grigliata e prodotti locali. Alle 16 merenda e grigliata. Alle 20.30 veglia danzante con l'Arcobaleno band. Lunedì 15 maggio alle 21 danze di chiusura con l'orchestra 5%. Ci sarà anche la possibilità di raggiungere Verigo con i treni locali della Vigezzina. Funzionerà un posto di ristoro con prodotti locali nostrani, mutun a la sau, salumi e il tipico vino Prunent.