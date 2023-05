Incontro sindaci Asl e Regione su sanità Vco, Quaretta: “Doveva essere il momento delle rassicurazioni non della frustrazione”

“Un senso di frustrazione. È quello che ho provato dopo aver partecipato alla riunione della Rappresentanza dei Sindaci dell'ASL VCO con Il presidente della Regione Piemonte e l'assessore regionale alla sanità. Doveva essere il momento degli annunci e delle rassicurazioni per il futuro. Invece ho avuto l'ennesima conferma che non si è imparato nulla in questi 20 anni di attese, promesse, impegni e progetti...tutti naufragati!”. Ad affermarlo il sindaco di Quarna Sopra Augusto Quaretta, all'indomani dell'incontro tra Cirio e Icardi con gli amministratori degli enti locali del Vco su quanto accadrà della sanità provinciale.

Prosegue Quaretta: “A quanto pare la Regione vuole andare nella direzione di rigenerare i due ospedali di Verbania e Domodossola: ci vorranno circa 10 anni per avere due ospedali più o meno con gli stessi reparti, indispensabili per poter confermare due DEA. Sennò uno dei due rischierebbe.

E intanto? Intanto la situazione sta peggiorando sempre di più. C'è carenza di personale per poter tenere aperti con fatica i reparti esistenti, ma si pensa che miracolosamente se ne troveranno abbastanza per riuscire a raddoppiarli!? Tutto questo senza tenere conto degli appelli e delle richieste disperate di chi ci vive e lavora ogni giorno in sanità per tutelare la salute della gente. Poco dopo il termine della riunione l'Ordine dei Medici ha espresso 'sconcerto, amarezza e preoccupazione' per la scelta della Regione.

Operatori sanitari, associazioni di categoria e la maggior parte dei Sindaci del VCO, chiedono a gran voce di costruire una nuova struttura, dove poter prendere in carico il paziente e seguirlo fino alla dimissione, senza doverlo trattare come 'un pacco postale' costringendolo a viaggiare da una parte all'altra della provincia perché quello che puoi fare a Verbania non lo puoi fare a Domo e viceversa. Da parecchio tempo medici e infermieri lamentano situazioni di stress dovute a organici sempre più scarsi. Da anni molti ammalati e familiari vivono delle vere e proprie odissee. Eppure nessuno ascolta queste voci ! Quando i 'generali' non prestano attenzione alle grida di allarme di chi è in trincea, si rischia di prendere decisioni sbagliate e pericolose soprattutto per chi sta in trincea!

Appena finita la riunione ho letto di qualche politico della zona (Preioni) che ha cantato vittoria e ha 'esultato' per questa indicazione della Regione. Sono gli stessi personaggi che negano che ci siano problemi forti e drammatici come quelli delle infinite liste di attesa. Conosco casi diretti e precisi di qualcuno che ha prenotato una risonanza magnetica alla testa: Marzo 2024! Un'altra persona per una colonscopia dovrà aspettare fino a Luglio 2024! Non tutti possono pagare 200 euro o forse più per andare dai privati.

Senza dimenticare i carichi di stress e di lavoro a cui è sottoposto il personale sanitario!! Sono già state annunciate due giornate di agitazione del personale...

Fino a quando potrò continuerò a seguire gli enormi problemi della sanità locale e continuerò a sperare che prima o poi chi ha il potere di decidere, si metta finalmente all'ascolto di chi dovrebbe 'lavorare' e non 'combattere' per difendere la salute della gente!

Sia pur contando poco più di niente, continuerò a battagliare, con il rischio di essere 'preso a sberle' (come è successo durante la riunione) per cercare di dare e trovare un senso a certe cose e per difendere una realtà di cui si parla sempre poco: Omegna e il territorio del Cusio. Anche qui ci sono un sacco di problemi tra servizi ridotti e ridimensionati, se non addirittura spariti e che almeno in parte si possono e si devono recuperare! Gli errori del passato non ci sono serviti ad imparare la lezione!”.