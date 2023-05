L'ultimo saluto di Udine e delle Frecce tricolori ad Alessio Ghersi

Duomo gremito e intensa commozione nel duomo di Udine, dove amici, commilitoni e i vertici dell'areonautica militare hanno dato l'ultimo saluto al pilota domese delle Frecce tricolori Alessio Ghersi. La funzione è stata celebrata dal cappellano dell’aeronautica questa mattina, 11 maggio, e il feretro portato in spalla dai piloti della Pattuglia acrobatica nazionale.

Quella di stamane nel capoluogo friulano è la prima delle due celebrazioni funebri per il capitano dell’aeronautica scomparso sabato 29 aprile in un incidente aereo a bordo di un ultraleggero insieme a Sante Ciacca, parente di sua moglie. Ghersi tornerà poi per l'ultima volta a Domodossola per l’abbraccio di familiari e amici che l’hanno visto crescere. Il pilota era nato in Ossola, ma dal 2019, anno in cui era entrato a fare parte della Pattuglia acrobatica nazionale, viveva in Friuli con la moglie Jenny e i figli Giorgio (4 anni) e Cecilia (2).

L’arrivo della salma in Ossola è previsto in serata dove nelle prime ore di domani, venerdì 12 maggio, sarà allestita la camera ardente e si svolgeranno le esequie in Collegiata a Domodossola alle 10,45. La cerimonia sarà celebrata dal parroco don Vincenzo Barone, dopo la cremazione le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Domodossola.