Quattro sculture intagliate con la motosega al campo sportivo di Baceno

Si è svolta il 29 aprile la premiazione del concorso Chainsaw Carving Contest, che ha visto la realizzazione di 4 sculture in legno permanenti, intagliate con la motosega, ricavate dai tronchi presenti nel campo sportivo di Baceno per valorizzare l'area.

La cerimonia si è svolta dopo l’edizione 2023 della camminata non competitiva“Coor sota ul Cistela”. La classifica finale del concorso di intaglio ha visto al primo posto la scultura 'Alpinisti' di Mario Storno, al secondo 'Bambino con cane' di Pierangelo Rametti e Sergio Bottagisio, che si aggiudicano anche la terza posizione per 'Marmotta'. Quarta 'Fungo con lumaca' di Mario Storno.Chi volesse ammirare le sculture non deve far altro che passare al campo sportivo del Comune antigoriano.

“Grazie agli scultori per le loro opere ed agli amici di Coor sota ul Cistela per la bellissima giornata” i ringraziamenti dell'amministrazione.

(Foto social Comune Baceno)