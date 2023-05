Baceno celebra la Giornata delle api e ricorda Arturo Prina

Baceno celebra la Giornata mondiale delle Api e ricorda Arturo Prina con una serie di iniziative in programma il 20 maggio.

Durante la mattinata, a partire dalle 9:30, all'istituto agrario Fobelli di Crodo un momento di confronto per conoscere il mondo delle api e per sensibilizzare sul loro ruolo fondamentale per lo sviluppo di una agricoltura sostenibile a tutela della biodiversità. Seguirà la presentazione della nuova azienda agraria annessa all’Istituto, del progetto Agriseed e l'inaugurazione dell’orto didattico. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Comunità Slow Food Istituto Fobelli, l’Associazione Produttori Apistici delle Vallate Ossolane e la Condotta Slow Food Valle Ossola.

La giornata proseguirà a Baceno con una serie di iniziative dedicate alla memoria di Arturo Prina, appassionato apicoltore e protagonista della vita amministrativa antigoriana, scomparso lo scorso agosto. Alle 12:30 polentata al campo sportivo e a seguire laboratori sulla natura per i più piccoli fino alle 16. La sera, alle 20:45, il concerto 'Cantiamo in ricordo del nostro amico alpino' alla chiesa di San Gaudenzio con il Coro Ana di Domodossola e le “Giovani voci alpine” dei bambini della primaria di Baceno. Le offerte raccolte grazie agli eventi bacenesi saranno devolute al progetto 'Colore verde cuore, in ricordo di Arturo Prina' per riqualificare e ripiantumare -in collaborazione con il Comune- l'area sportiva del paese antigoriano.

(Tutti i dettagli della giornata sono consultabili nella locandina in allegato o sulla pagina Fb del Comune di Baceno)