Giornata per bambini e famiglie alla Collinetta dello sport

Ossola amica dell’Ugi e Soccorso alpino insieme per solidarietà. L’iniziativa servirà a raccogliere fondi per l’Ugi (Unione Genitori Italiani) e per la stazione di Villadossola-Valle Antrona del Soccorso alpino.

L’appuntamento è per sabato 13 maggio, alla Collinetta dello sport per una giornata ricca di eventi.

‘’Una decisione presa assieme, per una giornata dedicata ai bambini ed ai giovani, con la speranza che poi questo appuntamento diventi annuale’’ spiegano Renato Broggio del Soccorso alpino villadossolese e presidente del Cai cittadino, e Damiano Bassi, referente di Ossola amica dell’Ugi, l’associazione dei genitori che opera in aiuto e a sostengo delle famiglie che hanno bambini colpiti da tumore.

Si inizia alle 9,30 con una escursione guidata alla collinetta, grazie agli accompagnatori del Cai, cui farà seguito una esercitazione con protagonisti i ani da ricerca del Soccorso alpino; alle 11.30 letture per bambini con i volontari dell’associazione Nati per leggere; alle 12,30 aperitivo e pranzo del montanaro; alle 14,30 nuova dimostrazione con i cani da ricerca; alle 15 altre letture per bambini; alle 16 uno spettacolo di bolle di sapone con la Cia_li_animazione; alle 17 babydance; alle 18 esibizione e atterraggio di parapendii; 18,30 musica disco con dj Roby e alle 20 Color party musicale.

Durante la giornata alcune dimostrazioni di intervento del Soccorso alpino mentre sarà presente anche un tecnico della Fidal che sarà a disposizione per chi vuole avvicinarsi all’atletica.