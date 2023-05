Un successo la seconda edizione di "Tra Scuola e Scienza". Il ciclo di conferenze a tema scientifico, organizzato in collaborazione da Istituto Marconi-Galletti-Einaudi e Liceo Spezia, con il patrocinio del Comune di Domodossola e l'Associazione Culturale Mario Ruminelli si è concluso lo scorso 2 maggio.

A chiudere la rassegna il docente di Fisica ed Astronomia dell'Università degli Studi di Milano Marco Bersanelli con l'incontro "Dai quark alle galassie". “L'ultimo relatore -spiegano gli organizzatori- ha comunicato il proprio entusiasmo e la propria passione ad un folto pubblico di studenti durante la mattinata e ad una interessatissima platea di adulti nel pomeriggio. La relazione si è sviluppata a partire dalla descrizione dei processi di fusione nucleare che avvengono all'interno del nucleo delle stelle, e che sono stati pienamente svelati dall'esperimento Borexino, svolto nelle profondità dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Nella seconda parte del suo intervento, il professore ha trattato della struttura dell'universo visibile e dei risultati dell'esperimento Planck dell'Agenzia Spaziale Europea, di cui egli stesso è stato responsabile scientifico per molti anni, e che, grazie ad un avanzatissimo telescopio spaziale, ha analizzato la radiazione di fondo che ci raggiunge dai punti più lontani dell'universo e che ci parla dei momenti iniziali della sua esistenza”.

“La rassegna -sottolineano dagli istituti superiori domesi- è stata pensata in primo luogo per offrire agli studenti delle scuole superiori domesi l'occasione di conoscere le frontiere della scienza e della tecnologia, anche per ispirarli ed orientarli nelle future scelte di studio e di lavoro. Essa ha voluto inoltre aprirsi alla città, offrendo, a tutti quanti ne sono curiosi ed interessati, una visione delle strade che la ricerca scientifica sta battendo. Siamo soddisfatti del riscontro ricevuto dai ragazzi (più di novecento studenti, distribuiti tra i sei incontri che hanno composto la rassegna) e da chi ha partecipato alle conferenze pomeridiane, la speranza è che attraverso l'iniziativa i giovani studenti decidano di intraprendere studi scientifici e di imboccare il percorso professionale della ricerca”.

Nel frattempo i due istituti stanno già pensando alla prossima edizione, l'appuntamento con "Tra Scuola e Scienza” è quindi fissato per il 2024.