Prelievo illecito di acque pubbliche: multe per 30mila euro a 5 imprese del Vco

Si è conclusa la campagna di controlli pianificata dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, avviata a partire dal mese di aprile, e mirata a verificare possibili ipotesi di fraudolento prelievo e sfruttamento non autorizzato delle risorse idriche. La campagna si è svolta su tutto il territorio nazionale motivata dall’emergenza idrica in atto ed è stata calibrata a livello periferico tenendo conto delle specificità e peculiarità del territorio di pertinenza dei Reparti Arma operanti.

All’interno della nostra Provincia il Gruppo Carabinieri Forestale ha dato esecuzione ai controlli procedendo in particolare a verificare le captazioni idriche concesse dalla Provincia quale Autorità amministrativa competente al rilascio delle autorizzazioni di utilizzo e sfruttamento delle acque pubbliche. Nel dettaglio si è proceduto a verificare le autorizzazioni rilasciate ad enti e imprese scadute negli ultimi tre anni, in maniera tale da accertare se al mancato rinnovo della concessione corrispondesse un’effettiva cessazione del prelievo oppure se l’acquisizione d’acqua proseguisse indebitamente e senza il connesso versamento dei canoni idrici spettanti alla Provincia.

Sono stati così posti in essere dieci distinti controlli, cinque su captazioni idriche superficiali tramite prelievo d’acqua da fiumi e torrenti e cinque su captazioni sotterranee con prelievo tramite pozzi di profondità. E’ stato così appurato come cinque delle imprese controllate non avessero mai cessato il prelievo d’acqua pubblica, non procedendo in aggiunta al dovuto versamento del relativo canone annuale alla Provincia. Le condotte illecite sono state riscontrate nei Comuni di Gravellona Toce, Bee, Domodossola, Santa Maria Maggiore e Vanzone con San Carlo.