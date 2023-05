Serata dedicata al cinema neorealista alla Soms domese

La Società di Mutuo Soccorso di Domodossola ospiterà venerdì 12 maggio una serata interamente dedicata al cinema neorealista italiano. L'evento si terrà nella sala Spazio Contemporaneo e avrà come ospite d'eccezione Alessandro Chiello, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le opere e le figure di registi e attori che hanno fatto la storia di questo periodo d'oro del cinema italiano.

Durante la serata saranno proiettate immagini e filmati che ripercorreranno le tappe fondamentali del cinema neorealista, raccontate da Alessandro Chiello con la sua passione e la sua competenza in materia. Si tratta di un'occasione unica per conoscere da vicino un periodo importante nella storia culturale e artistica dell'Italia, che ha visto il cinema neorealista come protagonista assoluto.

La serata, che inizia alle 21, è aperta a tutti gli appassionati di cinema e agli amanti della cultura italiana. La partecipazione è gratuita e non richiede alcuna prenotazione.