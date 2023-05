Ciss, Sveva Bonomi eletta consigliera all'unanimità

È stata eletta giovedì sera nel corso dell'assemblea del Ciss, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola, l'ultima componente del consiglio di amministrazione dell'ente.

È Sveva Bonomi, una giovane dottoressa vigezzina. L'elezione è avvenuta all'unanimità. La scelta era riservata ai Comuni sotto i 3 mila abitanti. Claudio Sonzogni sindaco di Vanzone, in un primo tempo era stato incaricato ad individuare una persona in Valle Anzasca da proporre ai colleghi per un suo inserimento nel consiglio, ma con rammarico ha detto che il suo sondaggio non è andato a buon fine. “Esito negativo – ha detto Sonzogni - dopo aver interpellato più di 10 persone”.

È stato quindi il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, a proporre la dottoressa ventiseienne di Villette. “È una giovane da sempre impegnata nella vita sociale del paese, soprattutto con gli anziani, si è laureata a pieni voti nel 2022 all'università dell'Insubria in scienze biomediche. Attualmente – ha concluso Cottini - collabora con l'ufficio ricerche e innovazione dell'università. Ed è in attesa di accedere al dottorato di ricerca in medicina sperimentale il prossimo novembre”.

Il consiglio di amministrazione del Ciss è così composto: presidente Giorgio Vanni, vicepresidente Raffaellla Zoldan, gli altri componenti sono Giuseppe Marras, Egidio Masciaga, Rosanna Leo e Sveva Bonomi.